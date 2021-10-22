Олег Ляшко про міністра Ляшко: Мій однофамілець був помічником мого депутата

Олег Ляшко: "Міністр охорони здоров'я був помічником депутата Радикальної партії". Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко раніше був помічником одного з депутатів радикальної партії Олега Ляшка. Про це розповів сам Олег Ляшко в інтерв'ю ведучій програми "Влада vs Влащенко" Наташі Влащенко.

Лідер Радикальної партії обурився тим фактом, що до влади в Україні прийшли люди, які, на його думку, є непрофесіоналами.

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"На посаду міністра охорони здоров'я призначають мого однофамільця, який був помічником мого депутата. Ось це їх рівень", – заявив Ляшко.

Кадри третього розряду

Він також уточнив, що Віктор Ляшко був помічником Олексія Кириченка (заступник голови фракції Радикальної партії в Раді – ред.).

"Олексій – непоганий депутат, а ось цей Ляшко був у нього помічником. Причому, всі 5 років. Вони призначають кадри Радикальної партії третього розряду, та призначають на провідні посади, тому що у них немає нікого", – підкреслив Ляшко.

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Нагадаємо, 20 травня поточного року Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко міністром охорони здоров'я замість звільненого Максима Степанова. За проголосували 262 народних депутата.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.