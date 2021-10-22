Олег Ляшко о министре Ляшко: Мой однофамилец был помощником моего депутата

Олег Ляшко: "Министр здравоохранения был помощником депутата Радикальной партии". Фото: коллаж "Сегодня"

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко ранее был помощником одного из депутатов Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом рассказал сам Олег Ляшко в интервью ведущей программы "Власть vs Влащенко" Наташе Влащенко.

Лидер Радикальной партии возмутился тем фактом, что к власти в Украине пришли люди, которые, по его мнению, являются непрофессионалами.

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"На должность министра здравоохранения назначают моего однофамильца, который был помощником моего депутата. Вот это их уровень", – заявил Ляшко.

Кадры третьего разряда

Он также уточнил, что Виктор Ляшко был помощником Алексея Кириченко (замглавы фракции Радикальной партии в Раде – ред.).

"Алексей – неплохой депутат, а вот этот Ляшко был у него помощником. Причем, все 5 лет. Они назначают кадры Радикальной партии третьего разряда, и назначают на ведущие должности, потому что у них нет никого", – подчеркнул Ляшко.

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Напомним, 20 мая текущего года Верховная Рада назначила главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко министром здравоохранения вместо уволенного Максима Степанова. За проголосовали 262 народных депутата.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.