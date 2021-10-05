Це все СБУ. Арестович пожартував над збоєм Facebook

Соціальні мережі не працювали протягом декількох годин. Фото: колаж "Сьогодні"
Радник глави Офісу президента, речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович пожартував над масштабним збоєм у роботі соціальної мережі в Facebook.
"Цього разу, ми з Подоляком (радник президента Михайло Подоляк – ред.)., вирішили обрушити всі мережі та месенджери. Щоб ви не могли вільно обговорювати наші недоліки. Один дзвінок від " ... імені СБУ"", – написав він на своїй сторінці.
У коментарях користувачі відреагували по-різному, хтось посміявся, а хтось залишив саркастичні написи в бік Арестовича:
- "Багато на себе берете"
- "Мені сподобалося"
- "Чого тільки не зробите, щоб відвернути увагу від офшорів. Дивиться щоб Цукерберг не дізнався про Ваші технології"
- "Не смішно"
- "Чому так ненадовго?"
- "Можна наступного разу попереджати заздалегідь?"
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Збій в роботі Facebook
- Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger перестали працювати ввечері понеділка, 4 жовтня. Відразу після збою, керівник компанії Facebook Марк Цукерберг втратив 6,6 млрд доларів і опустився в списку Forbes.
- Через блокування перепусток, працівники Facebook не могли потрапити в офіс і почати вирішувати проблему.
- Згодом з'явилися декілька варіантів причин, чому стався глобальний збій. У Facebook теж прокоментували ситуацію.