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Це все СБУ. Арестович пожартував над збоєм Facebook

Марія Дмитренко
5 жовтня, 08:38
Цей збій вже назвали найбільшим в історії роботи сервісу

Соціальні мережі не працювали протягом декількох годин. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента, речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович пожартував над масштабним збоєм у роботі соціальної мережі в Facebook.

"Цього разу, ми з Подоляком (радник президента Михайло Подоляк – ред.)., вирішили обрушити всі мережі та месенджери. Щоб ви не могли вільно обговорювати наші недоліки. Один дзвінок від " ... імені СБУ"", – написав він на своїй сторінці.

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У коментарях користувачі відреагували по-різному, хтось посміявся, а хтось залишив саркастичні написи в бік Арестовича:

  • "Багато на себе берете"
  • "Мені сподобалося"
  • "Чого тільки не зробите, щоб відвернути увагу від офшорів. Дивиться щоб Цукерберг не дізнався про Ваші технології"
  • "Не смішно"
  • "Чому так ненадовго?"
  • "Можна наступного разу попереджати заздалегідь?"

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Збій в роботі Facebook

  • Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger перестали працювати ввечері понеділка, 4 жовтня. Відразу після збою, керівник компанії Facebook Марк Цукерберг втратив 6,6 млрд доларів і опустився в списку Forbes.
  • Через блокування перепусток, працівники Facebook не могли потрапити в офіс і почати вирішувати проблему.
  • Згодом з'явилися декілька варіантів причин, чому стався глобальний збій. У Facebook теж прокоментували ситуацію.

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