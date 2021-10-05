Це все СБУ. Арестович пожартував над збоєм Facebook

Соціальні мережі не працювали протягом декількох годин. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента, речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович пожартував над масштабним збоєм у роботі соціальної мережі в Facebook.

"Цього разу, ми з Подоляком (радник президента Михайло Подоляк – ред.)., вирішили обрушити всі мережі та месенджери. Щоб ви не могли вільно обговорювати наші недоліки. Один дзвінок від " ... імені СБУ"", – написав він на своїй сторінці.

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У коментарях користувачі відреагували по-різному, хтось посміявся, а хтось залишив саркастичні написи в бік Арестовича:

"Багато на себе берете"

"Мені сподобалося"

"Чого тільки не зробите, щоб відвернути увагу від офшорів. Дивиться щоб Цукерберг не дізнався про Ваші технології"

"Не смішно"

"Чому так ненадовго?"

"Можна наступного разу попереджати заздалегідь?"

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Збій в роботі Facebook

Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger перестали працювати ввечері понеділка, 4 жовтня. Відразу після збою, керівник компанії Facebook Марк Цукерберг втратив 6,6 млрд доларів і опустився в списку Forbes.

ввечері понеділка, 4 жовтня. Відразу після збою, керівник компанії Facebook Марк Цукерберг втратив 6,6 млрд доларів і опустився в списку Forbes. Через блокування перепусток, працівники Facebook не могли потрапити в офіс і почати вирішувати проблему.

і почати вирішувати проблему. Згодом з'явилися декілька варіантів причин, чому стався глобальний збій. У Facebook теж прокоментували ситуацію.