Это все СБУ. Арестович пошутил над сбоем Facebook

Социальные сети не работали в течение нескольких часов. Фото: коллаж "Сегодня"
Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович пошутил над масштабным сбоем в работе социальной сети в Facebook.
"В этот раз, мы с Подоляком (советник президента Михаил Подоляк – ред.)., решили обрушить все сети и мессенджеры. Чтобы вы не могли свободно обсуждать наши недостатки. Один звонок от "…имени СБУ"", – написал он на своей странице.
В комментариях пользователи отреагировали по-разному, кто-то посмеялся, а кто-то оставил саркастические надписи в сторону Арестовича:
- "Много на себя берете"
- "Мне понравилось"
- "Чего только не сделаете, чтобы отвлечь внимание от офшоров. Смотрит чтобы Цукерберг не узнал о Ваших технологиях"
- "Не смешно"
- "Почему так ненадолго?"
- "Можно в следующий раз предупреждать заранее?"
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Сбой в работе Facebook
- Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger перестали работать вечером понедельника, 4 октября. Сразу после сбоя, руководитель компании Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов и опустился в списке Forbes.
- Из-за блокировки пропусков, работники Facebook не могли попасть в офис и начать решать проблему.
- Впоследствии появились несколько вариантов причин, почему произошел глобальный сбой. В Facebook тоже прокомментировали ситуацию.