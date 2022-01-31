Обшуки у нардепа з "Розумної політики": Розумков попередив про поганий фінал

Разумков заступився за свого соратника Воронька. Колаж "Сьогодні"

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав політичними репресіями обшуки у свого соратника – нардепа Олега Воронька.

"Фактично, це політичні репресії вже почалися в нашій державі. Це вже ніхто навіть не ховає. Ця справа триває з 2019 року. Спочатку це було пов'язано з питанням НАЗК. Десь був поставлений підпис у 2019 році під якимись звітними документами. Це не тяжкий злочин. Прийшли о 7-й ранку в Дніпрі до нього, до дітей, до батьків, до друзів, щоб показати, яка влада "молодець", – обурився Розумков в ефірі телеканалу "Україна 24".

Ексспікер Ради назвав візит ДБР до Воронька "актом залякування", а справу – "притягнутою за вуха".

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"Коли нічого не знаходять, коли самі ДБРівці стоять і видно, що їм соромно... Вони розуміють, що вони роблять сьогодні, але такий наказ. Але мені дуже не хотілося б, щоб 2022 рік в Україні знову став 1937-м. Це погано скінчилося 1941-го", – наголосив політик.

На запитання, чи він пов'язує обшуки у Воронька з презентацією громадського об'єднання "Розумна політика", Разумков відповів:

Так, звичайно. Я знаю, наскільки некомфортно почуваються в Офісі президента, дивлячись на те, що "Розумна політика" збільшується, розвиватиметься. З'явилася команда Разумкова, ми будуватимемо нашу партію, співпрацюватимемо з людьми і ми поїдемо в регіони, як би цього не хотів Офіс президента".

Що кажуть у ДБР?

Обшук у нардепа Олега Воронька відбувався у справі про підробку документів, яким займається Державне бюро розслідувань. Слідчі дії проходили за місцем проживання парламентаря та пов'язаних з ним осіб.

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Як повідомили у ДБР, попередня кваліфікація справи:

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 ККУ);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ);

введення в оману суду чи іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 ККУ).

Розумков закликав керівництво Ради відреагувати

Дмитро Разумков зажадав від голови Ради Руслана Стефанчука та парламентського комітету з правоохоронної діяльності взяти на особистий контроль справу, за якою у Воронька проходять обшуки , а також запросити до Ради директора ДБР Олексія Сухачова.

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