Обыски у нардепа из "Разумной политики": Разумков предупредил о плохом финале

Разумков заступился за своего соратника Воронько. Коллаж "Сегодня"

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал политическими репрессиями обыски у своего соратника – нардепа Олега Воронько.

"Фактически, это политические репрессии уже начались в нашем государстве. Это уже никто даже не прячет. Это дело продолжается с 2019 года. Сначала это было связано с вопросом НАПК. Где-то была поставлена подпись в 2019 году под какими-то отчетными документами. Это не тяжкое преступление. Пришли в 7 утра в Днепре к нему, к детям, к родителям, к друзьям, чтобы показать, какая власть "молодец", – возмутился Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

Экс-спикер Рады назвал визит ГБР к Воронько "актом устрашения", а само дело – "притянутым за уши".

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"Когда ничего не находят, когда сами ГБРовцы стоят и видно, что им стыдно... Они понимают, что они делают сегодня, но такой приказ. Но мне бы очень не хотелось, чтобы 2022 год в Украине опять стал 1937-м. Это плохо кончилось в 1941-м", – подчеркнул политик.

На вопрос, связывает ли он обыски у Воронько с презентацией общественного объединения "Разумная политика", Разумков ответил:

Да, конечно. Я знаю, насколько некомфортно себя чувствуют в Офисе президента, глядя на то, что "Разумная политика" увеличивается, будет развиваться. Появилась команда Разумкова, мы будем строить нашу партию, будем сотрудничать с людьми и мы поедем по регионам, как бы этого не хотел Офис президента".

Что говорят в ГБР?

Обыск у нардепа Олега Воронько проходил по делу о подделке документов, которым занимается Государственное бюро расследований. Следственные действия проходили по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц.

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Как сообщили в ГБР, предварительная квалификация дела:

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 ст. 358 УКУ);

служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УКУ);

введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УКУ).

Разумков призвал руководство Рады отреагировать

Дмитрий Разумков потребовал от председателя Рады Руслана Стефанчука и парламентского комитета по правоохранительной деятельности взять на личный контроль дело, по которому у Воронько проходят обыски, а также пригласить в Раду директора ГБР Алексея Сухачева.

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