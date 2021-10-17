ОБСЄ несподівано припинила місію на Донбасі: що там сталося

Бойовики дістали спостерігачів ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зупинила свою місію на Донбасі після того, як у Донецьку офіс спостерігачів пікетували посібники окупантів. Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Яшар Халіт Чевік, передає Reuters.

За його словами, напередодні близько 200 проросійських демонстрантів вимагали від спостерігачів ОБСЄ змусити українську сторону звільнити "офіцера" бойовиків, який нещодавно був затриманий бійцями ЗСУ. Протестувальники навіть заблокували вхід у готель, де базуються спостерігачі.

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"З міркувань безпеки ми зупинили наші операції", – сказав Халіт Чевік і додав, що наразі для спостерігачів не було реальної загрози з боку протестувальників.

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