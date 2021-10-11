Нуланд їде в Москву домовитися щодо Донбасу без України – ЗМІ

Вікторія Нуланд підніме в Москві важливе для України питання. Колаж "Сьогодні"

Москва і Вашингтон можуть відновити російсько-американські переговори щодо Донбасу. Таке питання планує підняти заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка сьогодні прибула до Росії. Про це повідомив Інтерфакс з посиланням на джерело.

"На полях триденних переговорів існує зацікавленість сторін в обговоренні параметрів відновлення російсько-американських консультацій з врегулювання на сході України", – сказало джерело.

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