Нуланд едет в Москву договориться по Донбассу без Украины – СМИ

Виктория Нуланд поднимет в Москве важный для Украины вопрос. Коллаж "Сегодня"

Москва и Вашингтон могут возобновить российско-американские переговоры по Донбассу. Такой вопрос планирует поднять заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая сегодня прибыла в Россию. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

"На полях трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины", – сказал источник.

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