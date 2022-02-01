Нові зарплати та додаткові бригади: Зеленський підписав новий указ про ЗСУ

/ Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді розповів про свій новий указ щодо Збройних сил України.

"Ми маємо захистити тих, хто захищає нас. Саме тому було розроблено указ президента України про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби", – сказав він.

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Що чекає на військових

За словами президента, цим указом передбачається:

збільшення грошового забезпечення всіх військових рівня не нижче трьох мінімальних зарплат;

перехід України до початків професійної армії;

збільшення терміну дії договорів;

розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей;

система кар'єрного зростання офіцерів;

збільшення протягом наступних років чисельності Збройних сил України на 100 тисяч осіб професійної армії;

створення додаткових 20 бригад ЗСУ.

"Цей указ — це старт переходу України на професійну армію. Цей указ — не тому, що скоро війна, а для того, щоб невдовзі був мир в Україні. Цей указ я з радістю у вашій присутності підписую", – оголосив Зеленський.

Президент підписав указ на трибуні Верховної Ради та показав його всім присутнім.

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