Новые зарплаты и дополнительные бригады: Зеленский подписал новый указ об ВСУ

Владимир Зеленский рассказал о нововведениях для военных / Фото: Reuters
Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде рассказал о своем новом указе по Вооруженным силам Украины.
"Мы должны защитить тех, кто защищает нас. Именно поэтому был разработан указ президента Украины об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы", — сказал он.
По словам президента, этим указом предусматривается:
- увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат;
- переход Украины к началам профессиональной армии;
- увеличение срока действия контрактов;
- разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей;
- система карьерного роста офицеров;
- увеличение на протяжении тех следующих лет численности Вооруженных сил Украины на 100тысяч лиц профессиональной армии;
- создание дополнительных 20 бригад ВСУ.
"Этот указ — это старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ — не потому, что скоро война, а для того, чтобы скоро и далее был мир в Украине. Этот указ я с радостью в вашем присутствии подписываю", — объявил Зеленский.
Президент подписал указ на трибуне Верховной Рады и показал его всем присутствующим.