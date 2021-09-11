Не тільки Донбас: Єрмак хоче винести ще два питання на "нормандський формат"

Будівництво "Північного потоку-2" майже закінчено. Фото Reuters

"Північний потік-2" і транзит газу через Україну мають розглядати на зустрічах "нормандського формату". У цьому впевнений глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Оскільки будівництво газової труби відбувалося вже під час російської агресії на Донбасі, ці питання нерозривні і впливають на загальну безпеку України.

Про це заявив Андрій Єрмак у межах форуму YES Brainstorming в Києві, який організований Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука.

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"Я говорю про це з колегами під час відеоконференцій "нормандського формату", ми вважаємо абсолютно логічним додати до важливих питань припинення вогню, загального врегулювання конфлікту розгляд і цих питань (транзит газу і" Північний потік-2 "- ред.). Тому що я вважаю, що продовження транзиту газу є дуже серйозним запобіжником, зокрема, масштабної агресії Росії проти України", – зазначив Єрмак.