Не только Донбасс: Ермак хочет вынести еще два вопроса на "нормандский формат"

Строительство "Северного потока-2" почти закончено. Фото Reuters

"Северный поток-2" и транзит газа через Украину должны рассматривать на встречах "нормандского формата". В этом уверен глава Офиса президента Андрей Ермак.

Поскольку строительство газовой трубы происходило уже во время российской агрессии на Донбассе, эти вопросы неразрывны и влияют на общую безопасность Украины.

Об этом заявил Андрей Ермак в рамках форума YES Brainstorming в Киеве, который организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

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"Я говорю об этом с коллегами во время видео-конференций "нормандского формата", мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта рассмотрение и этих вопросов (транзит газа и "Северный поток-2" – ред.). Потому что я считаю, что продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем, в том числе, масштабной агрессии России против Украины", – отметил Ермак.