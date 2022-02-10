Не допустимо вторгнення з Білорусі! Тихановська підтримала українців

Світлана Тихановська прокоментувала військову загрозу від режиму Лукашенка / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Білорусь залишається другом для України, заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська у зверненні до українців, яку вона записала спеціально для телеканалу "Україна 24".

"Мені дуже шкода, що Білорусь зробили для України джерелом загрози. Винен у цьому одна людина, яка відмовилася йти, влаштувала масовий терор, чистки та репресії у сталінському дусі. Тисячі людей кинуті до в'язниць, багато хто скований страхом. І можливо, саме тому ви не чуєте голосів на підтримку України, але повірте, таких голосів дуже багато, вони є серед незалежних журналістів і блогерів, прихильників змін і людей, які взагалі не залучаються до політики. Потрібен зовнішній ворог, і цим ворогом він обрав Україну – можливо, навіть не за своїм бажанням", – сказала вона.

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За словами Тихановської, прості білоруси розуміють, що жодної загрози з боку України немає.

"Образи у бік українського посла, провокація з дроном, постійна антиукраїнська риторика... Загроза походить від режиму. А тепер ще від величезного скупчення російських військ, які перебувають на білоруській території. Ми добиватимемося, щоб російські війська залишили Білорусь. Ми розуміємо, що сам факт проведення навчань у цей час – це недружній крок щодо України. Наші волонтери збирають по крихтах інформацію про переміщення техніки та солдатів. Ми робитимемо все можливе, щоб вторгнення з боку Білорусі не сталося", – сказала вона.

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Загроза з боку Білорусі