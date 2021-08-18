Називався другом Кличка – що відомо про Олексія Чернишова, який може стати новим головою КМДА

Віталія Кличка на посту мера можуть замінити на Олексія Чернишова. У минулому він очолював Київську облдержадміністрацію

Новим головою КМДА, тобто фактично керівником Києва, може стати міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Звучить дуже правдоподібно, адже в минулому Чернишов очолював Київську обласну держадміністрацію (управляє Київською областю, але не Києвом). Інсайдом про це діляться з "Сьогодні" політики, які є близькими до Офісу президента, на тлі чуток про можливе усунення Віталія Кличка від управління столицею.

Поки невідомо, чи погодився Чернишов. Є думка, що він не захоче міняти крісло міністра на посаду градоначальника столиці.

Кличко стане англійською королевою київського рівня

Про те, що Офіс президента розглядає варіант відставки Кличка, говорять вже кілька днів. У разі, якщо рішення з цього приводу все-таки буде прийняте, Кличко залишиться головою Київради – це виборна посада. А Чернишов стане головою Київської міськдержадміністрації.

Саме в руках у голови КМДА зосереджені всі важелі управління столицею. Голова Київради – аналог англійської королеви. Людина зі статусом, але без влади. У київських масштабах, зрозуміло.

Кличка хочуть відсторонити від прийняття рішень. Але просто так він не здасться. / Фото: КМДА

Чернишова на посаду голови КМДА хотіли призначити ще навесні

Чинний мер Києва називає те, що відбувається, "тиском з боку центральної влади". Однак він, мабуть, вже знає всі розклади. Саме в оточенні мера "Сьогодні" назвали прізвище Чернишова, як ймовірного нового голови КМДА.

"У них з мером нормальні відносини. Чернишов часто себе позиціонував як друг Кличка. Їм доводилося вирішувати різні питання, що стосуються розвитку столиці та області. Але дружба, найімовірніше, закінчиться, як тільки його призначать на посаду голови КМДА", – повідомило нам джерело в КМДА.

Примітно, що вже не вперше з'являються чутки про намір замінити Кличка на Чернишова. До цього питання обговорювалося навесні 2021-го.

"Я з ним особисто не знайомий, тому важко оцінювати. Але знаю, що він досить успішно працював в Харкові, зараз обіймає посаду міністра у справах територіальних громад. Він якраз фахівець по роботі з місцевою владою і громадами. Про нього говорять, що він непоганий адміністратор і, що важливо, у нього є довіра з боку Офісу президента. Загалом, він реальна кандидатура на цю посаду, хоча раніше і називалися інші кандидати", – розповідає сайту "Сьогодні" політолог Володимир Фесенко.

Чернишов може відмовитися. Чому?

У тому, що сам Чернишов захоче поміняти крісло міністра на посаду столичного градоначальника, політолог Фесенко сумнівається. Все-таки в бюрократичній ієрархії міністр стоїть вище за мера. Однак і значення столичного регіону не можна применшувати.

"Тут справа така. Якщо партія скаже "треба!", то комсомол, а в даному випадку, міністр відповість – "є!" – жартує Фесенко. – Насправді статус і вплив керівника КМДА не менш серйозні, ніж посаду міністра. Це шанс для Чернишова вийти під софіти і продемонструвати свої можливості, як керівника столичного рівня".

Але експерт бачить і мінуси в цій ситуації. Без всякого сумніву, Кличко оскаржуватиме рішення про призначення нового голови КМДА, будь то Чернишов чи хтось інший, в судах. І тому у нового голови адміністрації не буде можливості спокійно продемонструвати ефективне управління. І на остаточне рішення Чернишова може вплинути саме цей фактор.

Політолог Володимир Фесенко побоюється, що Чернишов відмовиться від призначення, тому що замість роботи йому доведеться постійно займатися розборками в судах. / Фото: Facebook

Що може оскаржити в суді Кличко

Є протиріччя в законодавстві стосовно того, хто саме керує Києвом.

У Києві є посада міського голови, тобто мера. Її займає Віталій Кличко. Ця посада виборна, тобто, президент не може нікого з неї зняти або призначити. Повноваження мера описані в законі "Про столицю України – місто-герой Київ". Однак є ще Конституція України, яка має перевагу над законами. З ст. 118 Конституції випливає, що в Києві повинен існувати такий орган, як Київська міська державна адміністрація. Її голову призначає президент за поданням Кабінету міністрів.

Одночасно в Конституції є застереження, що порядок місцевого самоврядування в Києві повинен бути визначений відповідними законами (ст. 133). А наведений вище закон – якраз такий собі, "відповідний". Тільки ось виходить, що Конституції він суперечить.

2003 року Конституційний Суд України підтримав подання про те, що обраний киянами міський голова стає і головою КМДА (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Києві від 25 грудня 2003 року).

Однак відтоді до закону неодноразово вносилися зміни. Тому в суді можна довести, що справа КСУ 2003 року втратила силу. І оскільки зараз робота КСУ заблокована, то заново визначати відповідність "столичного" закону Конституції, він зможе нескоро.

З іншого боку, суд (не Конституційний, який не працює – а будь-який інший) може визначати відповідність того чи іншого рішення саме законам України. Але не може визначати відповідність або невідповідність Конституції – це прерогатива КСУ. Відповідно, у Кличка в судах з'являється перевага, оскільки закон про Київ цілком однозначно трактує ситуацію – на користь Кличка.

Свого часу Рада внесла зміни до згаданого закону і відсторонила мера Києва Леоніда Черновецького з посади голови КМДА . Новим головою став Олександр Попов, якого ніхто не обирав – його призначив Янукович. Проте управління столицею фактично перейшло в його руки.

Але все лише тому, що Черновецький не боровся за свою роль. Він затих, а потім і зовсім виїхав з Києва.

Якщо Кличко почне судитися, то в розглядах можна загрузнути надовго. Ймовірно, це буде проблемою для нового голови КМДА.

В Конституції та законах є протиріччя з приводу того, хто саме повинен керувати столицею / Фото: Новини

Як можуть призначити нового голову КМДА

Для того, щоб призначити Чернишова на пост голови КМДА, потрібно, щоб його звільнили з посади міністра, а це може зробити тільки парламент.

Як повідомили нам наші джерела в мерії, парламент збереться на сесію 23 серпня. Але навряд чи там розглядатимуть кадрові питання. Відомо, що юристи Банкової зараз розробляють схему, за якою Чернишова можна звільнити з посади міністра і призначити головою КМДА, хоча б тимчасово. Чи вдасться їм це, стане відомо вже найближчими днями.

Як можуть розвиватися події:

Варіант №1 . 23 серпня на засіданні Верховної Ради Чернишова звільняють з поста міністра, і він може бути призначений головою КМДА після узгодження в Кабміні. Але наші джерела в оточенні мера запевняють, що таке навряд чи станеться. На сесії поки немає до розгляду кадрових питань.

. 23 серпня на засіданні Верховної Ради Чернишова звільняють з поста міністра, і він може бути призначений головою КМДА після узгодження в Кабміні. Але наші джерела в оточенні мера запевняють, що таке навряд чи станеться. На сесії поки немає до розгляду кадрових питань. Варіант №2. На засіданні РНБО можуть прийняти рішення про те, що Чернишов суміщатиме посади міністра і голови КМДА. Втім, це юридично не зовсім вірно, Кабмін навряд чи схвалить таке призначення.

На засіданні РНБО можуть прийняти рішення про те, що Чернишов суміщатиме посади міністра і голови КМДА. Втім, це юридично не зовсім вірно, Кабмін навряд чи схвалить таке призначення. Варіант №3. Тимчасове затишшя. Питання про призначення нового голови КМДА зараз не розглядатимуть і почекають до чергової сесії парламенту, яка відбудеться у вересні. Що буде далі – залежить від політичних розкладів в країні.

Що ще відомо про Чернишова

/ Фото: ФБ Олексія Чернишова

Народився в Харкові 4 вересня 1977 року, де провів дитинство, шкільні роки, здобув вищу освіту.

З 1994 по 1999 рік – навчання в Харківському гуманітарному університеті "Народна українська академія" за спеціальністю "Економіка підприємства".

З 1996 по 2002 рік – за спеціальністю "Правознавство" навчався в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

1999 року проходив професійний курс за стандартами міжнародного Інституту управління проєктами.

Успішно займався бізнесом в IT-галузі, а пізніше комерційною нерухомістю.

20 жовтня 2019 року Кабінет міністрів погодив кандидатуру Олексія Чернишова на пост голови Київської обласної державної адміністрації.

Під керівництвом губернатора Чернишова був розроблений стратегічний план розвитку регіону, серед пріоритетних напрямків якого – децентралізація, розвиток інфраструктури Київської області.

На позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня 2020 року Чернишов увійшов до оновленого складу Кабінету міністрів України.

У Петра Чернишова є сторінка у Facebook. Ми побродили нею, але жодних цікавих деталей не знайшли. Лише офіціоз.

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У травні силові структури проводили обшуки у людей, близьких до мера Києва. Деяких з них підозрюють в корупції. Наприклад, за заявами офіційних осіб, одна з найближчих до Кличка осіб – Артур Палатний – підозрювався в розтраті 19,5 млн. грн.

Віталій Кличко неодноразово реагував на тиск з боку центральної влади. Він навіть одного разу заявив, що такого не було навіть при Януковичі.

Усі новини про можливу відставку Кличка – в спецтемі "Сьогодні".