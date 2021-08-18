Назывался другом Кличко – что известно об Алексее Чернышове, который может стать новым главой КГГА

Виталия Кличко на посту мэра могут заменить на Алексея Чернышова. В прошлом он возглавлял Киевскую облгосадминистрацию

Новым главой КГГА, то есть фактически руководителем Киева, может стать министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Звучит очень правдоподобно, ведь в прошлом Чернышов возглавлял Киевскую областную госадминистрацию (управляет Киевской областью, но не Киевом). Инсайдом на этот счет делятся с "Сегодня" политики, близкие к Офису президента на фоне слухов о возможном отстранении Виталия Кличко от управления столицей.

Пока неизвестно, согласился ли Чернышов. Есть мнение, что он не захочет менять кресло министра на должность градоначальника столицы.

Кличко станет английской королевой киевского уровня

О том, что Офис президента рассматривает вариант отставки Кличко, говорят уже несколько дней. В случае, если решение на этот счет все-таки будет принято, Кличко останется председателем Киевсовета – это выборная должность. А Чернышов станет главой Киевской горгосадминистрации.

Именно в руках у главы КГГА сосредоточены все рычаги управления столицей. Председатель Киевсовета – аналог английской королевы. В киевских масштабах, разумеется.

Кличко хотят отстранить от принятия решений. Но просто так он не сдастся. / Фото: КМДА

Чернышова на должность главы КГГА хотели назначить еще весной

Действующий мэр Киева называет происходящее "давлением со стороны центральной власти". Однако он, видимо, уже знает все расклады. Именно в окружении мэра "Сегодня" назвали фамилию Чернышова, как вероятного нового главу КГГА.

"У них с мэром нормальные отношения. Чернышов часто себя позиционировал как друг Кличко. Им приходилось решать разные вопросы, касающиеся развития столицы и области. Но дружба скорее всего закончится, как только его назначат на пост главы КГГА", – сообщил нам источник в КГГА.

Примечательно, что уже не первый раз появляются слухи о намерении заменить Кличко на Чернышова. До этого вопрос обсуждался весной 2021-го.

"Я с ним лично не знаком, поэтому тяжело оценивать. Но знаю, что он довольно успешно работал в Харькове, сейчас занимает должность министра по делам территориальных общин. Он как раз специалист по работе с местной властью и общинами. О нем говорят, что он неплохой администратор и, что немаловажно, у него есть доверие со стороны Офиса президента. В общем, он реальная кандидатура на эту должность, хотя ранее и назывались другие кандидаты", – рассказывает сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Чернышов может отказаться. Почему?

В том, что сам Чернышов захочет поменять кресло министра на должность столичного градоначальника, политолог Фесенко сомневается. Все-таки в бюрократической иерархии министр находится повыше. Однако и значение столичного региона нельзя приуменьшать.

"Тут дело такое. Если партия скажет "надо!", то комсомол, а в данном случае, министр ответит – "есть!" – шутит Фесенко. – На самом деле статус и влияние руководителя КГГА не менее серьезны, чем должность министра. Это шанс для Чернышова выйти под софиты и продемонстрировать свои возможности, как руководителя столичного уровня".

Но эксперт видит и минусы в этой ситуации. Без всякого сомнения, Кличко будет оспаривать решение о назначении нового главы КГГА, будь то Чернышов или кто-то другой, в судах. И поэтому у нового главы администрации не будет возможности спокойно продемонстрировать эффективное управление. И на окончательное решение Чернышова может повлиять именно этот фактор.

Политолог Владимир Фесенко опасается, что Чернышов откажется от назначения, потому что вместо работы ему придется постоянно заниматься разборками в судах. / Фото: Facebook

Что может оспорить в суде Кличко

Есть противоречие в законодательстве по поводу того, кто именно руководит Киевом.

В Киеве есть должность киевского городского головы, то есть мэра. Ее занимает Виталий Кличко. Эта должность выборная, то есть президент не может никого с нее снять или назначить. Полномочия мэра описаны в Законе "О столице Украины – городе-герое Киеве". Однако есть еще Конституция Украины, которая имеет преимущество над законами. Из ст. 118 Конституции следует, что в Киеве должен существовать такой орган, как Киевская городская государственная администрация. Ее главу назначает президент по представлению Кабинета министров.

Одновременно в Конституции есть оговорка, что порядок местного самоуправления в Киеве должен быть определен соответствующими законами (ст. 133). А приведенный выше закон – как раз такой вот, "соответствующий". Только вот получается, что Конституции он противоречит.

В 2003 году Конституционный суд Украины поддержал представление о том, что избранный киевлянами городской голова становится и главой КГГА (дело об особенностях осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в городе Киеве от 25 декабря 2003 года).

Однако с тех пор в закон неоднократно вносились изменения. Поэтому в суде можно доказать, что дело КСУ 2003 года утратило силу. И поскольку сейчас работа КСУ заблокирована, то заново определять соответствие "столичного" закона Конституции он сможет не скоро.

С другой стороны, суд (не Конституционный, который не работает – а любой другой) может определять соответствие того или иного решения именно законам Украины. Но не может определять соответствие или несоответствие Конституции – это прерогатива КСУ. Соответственно, у Кличко в судах появляется преимущество, поскольку закон о Киеве вполне однозначно трактует ситуацию – в пользу Кличко.

В свое время Рада внесла изменения в упомянутый закон и отстранила мэра Киева Леонида Черновецкого от должности главы КГГА. Новым главой стал Александр Попов, которого никто не выбирал – его назначил Янукович. Тем не менее управление столицей фактически перешло в его руки.

Но все лишь потому, что Черновецкий не боролся за свою роль. Он затих, а потом и вовсе уехал из Киева.

Если Кличко начнет судиться, то в разбирательствах можно увязнуть надолго. Вероятно, это будет проблемой для нового главы КГГА.

В Конституции и законах есть противоречие по поводу того, кто именно должен управлять столицей / Фото: Новини

Как могут назначить нового главу КГГА

Для того, чтобы назначить Чернышова на пост главы КГГА, нужно, чтобы его уволили с должности министра, а это может сделать только парламент.

Как сообщили нам наши источники в мэрии, парламент соберется на сессию 23 августа. Но вряд ли там будут рассматривать кадровые вопросы. Известно, что юристы Банковой сейчас разрабатывают схему, по которой Чернышова можно уволить с поста министра и назначить главой КГГА, хотя бы временно. Удастся ли им это, станет известно уже в ближайшие дни.

Как могут развиваться события:

Вариант №1 . 23 августа на заседании Верховной Рады Чернышова увольняют с поста министра, и он может быть назначен главой КГГА после согласования в Кабмине. Но наши источники в окружении мэра уверяют, что такое вряд ли произойдет. На сессии пока нет к рассмотрению кадровых вопросов.

. 23 августа на заседании Верховной Рады Чернышова увольняют с поста министра, и он может быть назначен главой КГГА после согласования в Кабмине. Но наши источники в окружении мэра уверяют, что такое вряд ли произойдет. На сессии пока нет к рассмотрению кадровых вопросов. Вариант №2. На заседании СНБО могут принять решение о том, что Чернышов будет совмещать должности министра и главы КГГА. Впрочем, это юридически не совсем верно, Кабмин вряд ли одобрит такое назначение.

На заседании СНБО могут принять решение о том, что Чернышов будет совмещать должности министра и главы КГГА. Впрочем, это юридически не совсем верно, Кабмин вряд ли одобрит такое назначение. Вариант №3. Временное затишье. Вопрос о назначении нового главы КГГА сейчас рассматривать не будут и подождут до очередной сессии парламента, которая состоится в сентябре. Что будет дальше – зависит от политических раскладов в стране.

Что еще известно о Чернышове

Алексей Чернышов – человек не слишком публичный, но его называют хорошим менеджером и членом команды Зеленского / Фото: ФБ Алексея Чернышова

Родился в Харькове 4 сентября 1977 года, где провел детство, школьные годы, получил высшее образование.

С 1994 по 1999 год – учеба в Харьковском гуманитарном университете "Народная украинская академия" по специальности "Экономика предприятия".

С 1996 по 2002 год – по специальности "Правоведение" учился в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

В 1999 году проходил профессиональный курс по стандартам международного Института управления проектами.

Успешно занимался бизнесом в IT-отрасли, а позже коммерческой недвижимостью.

20 октября 2019 года Кабинет министров согласовал кандидатуру Алексея Чернышова на пост главы Киевской областной государственной администрации.

Под руководством губернатора Чернышова был разработан стратегический план развития региона, среди приоритетных направлений которого – децентрализация, развитие инфраструктуры Киевской области.

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта 2020 года Чернышов вошел в обновленный состав Кабинета министров Украины.

У Петра Чернышова есть страница в Facebook. Мы побродили по ней, но никаких интересных деталей не нашли. Один официоз.

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В маесиловые структуры проводили обыски у людей, близких к мэру Киева. Некоторых из них подозревают в коррупции. Например, по заявлениям официальных лиц, один из ближайших к Кличко людей – Артур Палатный – подозревался в растрате 19,5 млн. грн.

Виталий Кличко неоднократно реагировал на давление со стороны центральной власти. Он даже однажды заявил, что такого не было даже при Януковиче.

Все новости о возможной отставке Кличко – в спецтеме "Сегодня".