Назвав Крим російським: президента Болгарії переобрали на другий строк

Президент Болгарії Румен Радев / Фото: Flickr

Чинний президент Болгарії Румен Радев, який назвав Крим російським, переобраний на другий строк. Після обробки 99,7% протоколів ЦВК підтвердила його перемогу.

Про це повідомляє Європейська правда.

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За Радева проголосували 1 535 618 виборців або 66,69% ​​від загальної кількості людей, що прийшли на вибори. Опонента Радева, ректора Софійського університету Анастаса Герджикова підтримали 31,83% виборців.

Радев потрапив у скандал через Крим

Скандальний вислів від чинного голови Болгарії пролунав під час теледебатів, які влаштували напередодні другого туру президентських виборів у країні. Тоді Радев назвав Крим російським.

Позиція його опонента – Атанаса Герджикова – була зовсім іншою. Він наголосив, що Крим – це територія України. А також зазначив, що не можна скасовувати санкції проти Росії.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева через висловлювання президента цієї країни Румена Радева. Дипломат запевнив, що його країна постійно підтримує територіальну цілісність України.

Пізніше Радев шокував черговою зухвалою заявою. Він цинічно наголосив, що нібито у цьому питанні "немає жодної драми".

Реакція МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився позицією президента Болгарії. Український чиновник висловився про це на своїй сторінці у Twitter.

"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді", – сказав Кулеба.

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Раніше ми повідомляли, що Білорусь визнала Крим російським.

Також нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан назвав Крим російським.