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Назвав Крим російським: президента Болгарії переобрали на другий строк

Марія Дмитренко
22 листопада, 11:06
У Болгарії пройшов другий тур президентських виборів

Президент Болгарії Румен Радев / Фото: Flickr

Чинний президент Болгарії Румен Радев, який назвав Крим російським, переобраний на другий строк. Після обробки 99,7% протоколів ЦВК підтвердила його перемогу.

Про це повідомляє Європейська правда.

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За Радева проголосували 1 535 618 виборців або 66,69% ​​від загальної кількості людей, що прийшли на вибори. Опонента Радева, ректора Софійського університету Анастаса Герджикова підтримали 31,83% виборців.

Радев потрапив у скандал через Крим

  • Скандальний вислів від чинного голови Болгарії пролунав під час теледебатів, які влаштували напередодні другого туру президентських виборів у країні. Тоді Радев назвав Крим російським.
  • Позиція його опонента – Атанаса Герджикова – була зовсім іншою. Він наголосив, що Крим – це територія України. А також зазначив, що не можна скасовувати санкції проти Росії.
  • Міністерство закордонних справ України викликало посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева через висловлювання президента цієї країни Румена Радева. Дипломат запевнив, що його країна постійно підтримує територіальну цілісність України.
  • Пізніше Радев шокував черговою зухвалою заявою. Він цинічно наголосив, що нібито у цьому питанні "немає жодної драми".

Реакція МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився позицією президента Болгарії. Український чиновник висловився про це на своїй сторінці у Twitter.

"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді", – сказав Кулеба.

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Раніше ми повідомляли, що Білорусь визнала Крим російським.

Також нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан назвав Крим російським.