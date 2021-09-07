"Насичений політичний сезон" – які законопроєкти Рада розгляне восени

Дмитро Разумков: підготовка Держбюджету-2022 - головна задача Верховної Ради. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 7 вересня, розпочалася шоста сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання, яка триватиме до 21 січня 2022 року. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що за питання планують розглянути нардепи і які законопроєкти можуть прийняти цієї осені.

Насичений сезон

Календарний план проведення шостої сесії передбачає, що десять тижнів парламент працюватиме в режимі пленарних засідань, шість тижнів відведено для роботи народних депутатів у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) і чотири тижні – для роботи з виборцями.

Перший заступник голови фракції, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що новий політичний сезон буде насиченим.

"Головне, щоб усі працювали ефективно, а опозиція не блокувала роботу поправковим спамом", – заявив він.

На осінь Рада запланувала розглянути низку важливих питань, основні з них такі:

Підготовка до опалювального сезону

Держбюджет-2022

Пакет МВФ

Пенсії

Прожитковий мінімум

Податки

Деолігархізація

Земельна реформа

Децентралізація та місцеві референдуми

Освіта

Реформа СБУ

Закон про обіг зброї (можливо)

Підготовка до опалювального сезону

Як зазначив Корнієнко, сьогодні Росія шантажує Європу і провокує рекордне зростання ціни на газ, а Україна імпортує газ саме з Європи, тому слід готуватися до різних сценаріїв.

"Чиновники повинні зробити все необхідне, щоб наша країна пройшла цей зимовий сезон без проблем", – сказав голова партії "Слуга народу".

Олександр Корнієнко: Слід готуватися до різних сценаріїв / Фото: Facebook

Держбюджет-2022

У середині вересня депутати хочуть розглянути проєкт державного бюджету на наступний рік. За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, підготовка держбюджету-2022 – головне завдання Верховної Ради.

"До 15 вересня Верховна Рада України чекає проєкт бюджету на 2022 рік. Ми будемо концентрувати свою увагу саме на ньому", – сказав він.

"Очікуємо, що чиновники передбачать у ньому витрати на субсидії, зростання мінімальної зарплати, збільшать витрати на медицину, освіту і національну оборону, на реалізацію судової реформи, модернізацію нашої армії", – додав Корнієнко.

Пакет МВФ

Пріоритетом роботи депутатів у перший тиждень буде також пакет МВФ, що складається із чотирьох законопроєктів про банківське законодавство.

"Нам треба встигнути, тому що приїде місія, до 14 вересня у нас дедлайн щодо макрофінансової допомоги. 600 млрд нам треба отримати, тому це буде пріоритетом", – пояснив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк: Треба встигнути до приїзду місії / Фото: Facebook

Пенсії

Протягом шостої сесії депутати планують розглянути питання індексації пенсій і затвердити пакет рішень для запуску накопичувальної пенсійної системи. Якщо відповідні законопроєкти будуть прийняті, система може запрацювати в 2023-2024 роках.

Прожитковий мінімум

Депутати хочуть розглянути законопроєкт про прожитковий мінімум.

"За нього проголосували в першому читанні, і я б хотів, щоб змогли підняти необхідний прожитковий мінімум в два рази. Тобто якщо прожитковий мінімум був трохи більше за 2000 гривень, то буде більше ніж 5000 гривень. Наступним кроком буде – прирівняти пенсію до прожиткового мінімуму", – зазначив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

Олександр Качура: Я б хотів, щоб змогли підняти необхідний прожитковий мінімум в два рази / Фото: Facebook

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Податки

Як зазначив Корнієнко, з минулої сесії у парламентаріїв залишився пакет "боргів" – законопроєкти, які не встигли прийняти до літніх канікул.

"Передовсім це законопроєкт № 5600 – про нову систему оподаткування, чесну для всіх учасників ринку", – сказав він.

Нагадаємо, що законопроєкт стосується збільшення податків на алкоголь і сигарети. Також він передбачає більш жорсткі заходи щодо стягнення податкових боргів. Раніше, припустимо, у боржника була можливість самому визначати суму, яку він буде вносити задля погашення боргу. А тепер планують, що фіскали зможуть цей борг стягнути самостійно. Подібні посилення вимог типові для посткризового періоду. Але, зрозуміло, вони викликали шквал критики.

Зокрема, бізнес-спільнота, об'єднана Європейською бізнес-асоціацією, Американською торговою палатою в Україні та Союзом українських підприємців, заявила, що глибоко занепокоєна цією ініціативою, оскільки в період економічної кризи такий закон може поглибити кризові явища в економіці України і зменшити податкові надходження в бюджет.

Як відзначили в ЄБА, законопроєкт № 5600 збільшує навантаження на сумлінний бізнес і створює умови для посилення необґрунтованого тиску на нього.

Деолігархізація

Невирішеним залишилося і питання законопроєкту про деолігархізацію (№ 5599), в який уже внесено 1257 поправок.

"Тут ми пропонуємо систему критеріїв, щоб відокремлювати великий бізнес від олігархічних структур. Нехай вони займаються великим бізнесом, ніхто не проти, але треба чесно платити податки в бюджет країни", – пояснив Корнієнко.

Водночас у фракції "Опозиційна платформа – За життя" кажуть, що не будуть підтримувати законопроєкт, оскільки вважають таку боротьбу фіктивною і вибірковою.

Земельна реформа

Депутати розглянуть закон про відшкодування відсотків на кредит, щоб фермери могли брати кредити на купівлю землі.

Децентралізація та місцеві референдуми

Нардепи планують обговорити закон про місцеві референдуми, який має допомогти розвитку громад і одночасно запобігти сепаратизму та іншим негативним явищам.

Освіта

Парламентарії мають розглянути пакет освітніх законопроєктів: про зміну підходу до формування бюджетних місць у вишах, про наукові парки і військову освіту, а також антиплагіаторські законопроєкти № 3758 і № 5461.

Реформування СБУ

Верховна Рада може розглянути в другому читанні законопроєкт № 3196-д "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" у вересні. Про це розповіла голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Зокрема, через законопроєкт планують ліквідувати спецпідрозділу СБУ з боротьби з організованою злочинністю і корупцією, а також розмежувати контррозвідувальну та оперативно-розшукову діяльність служби. Однак СБУ пропонують надати змогу блокувати участь окремих партій у виборах.

Ірина Верещук: Закон про СБУ можуть розглянути у вересні / Фото: Facebook

Закон про обіг зброї

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сподівається, що Верховна Рада протягом найближчих місяців зможе прийняти закон, який допоможе врегулювати обіг зброї в Україні.

"У нас немає закону, який має врегулювати процес видачі, реєстрації, обігу зброї в країні. Я є одним зі співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний", – заявив Монастирський, висловивши надію, що восени відбудеться повторне голосування в Раді.

Денис Монастирський: Я є одним зі співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, протягом 5-ї сесії ІХ скликання (з лютого по липень 2021 року) народні обранці прийняли 10 аграрних законопроєктів, які вже підписав президент України Володимир Зеленський. Законопроєкти, які не встигли прийняти на 5-й сесії, будуть розглянуті під час наступної сесії або ж тільки будуть передані на підпис президенту.

Як повідомляли новини "Сьогодні", голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповідав, що Рада може розглянути відставки в Кабміні в кінці вересня.

Зі свого боку Разумков відповів на запитання, чи будуть дострокові вибори. Голова парламенту України вважає, що коаліція здатна і далі працювати.