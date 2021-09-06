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Восени Рада може прийняти закон про обіг зброї

Олексій Росовецький Олексій Росовецький Випусковий редактор Сьогодні Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
6 вересня, 12:08
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Очільник МВС Денис Монастирський – один із співавторів законопроекту, вважає, що такий закон необхідний
Термінова новина
Термінова новина / Фото: Сьогодні

Верховна Рада України протягом найближчих місяців зможе ухвалити закон, який дозволить врегулювати обіг зброї в Україні. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

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"У нас немає закону про обіг зброї, один з тих базисних нормативних актів, який повинен врегулювати процес видачі, реєстрації, обігу зброї в країні. Я є одним із співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний", – розповів Монастирський.

Він висловив надію на те, що депутати протягом найближчих місяців підтримають законопроєкт.

Восени може бути повторне голосування

"Думаю, цієї осені ми зможемо вийти на повторне голосування в Раді, і МВС однозначно буде підтримувати прийняття зазначеного закону" , – зазначив глава МВС.

Міністр нагадав, що законопроєкт передбачає створення реєстру законного зброї, запровадження сервісного порядку покупки зброї та регулює процедуру продовження дозволу на мисливську зброю.

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При цьому Монастирський наголосив: "я не прихильник легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в країні – власне кажучи, роздачі пістолетів" .

  • Тема легалізації вогнепальної зброї в Україні – одна з тих, які постійно спливають в інформаційному просторі та у вітчизняному політикумі. Новий політичний сезон не обійшовся без законопроєкту, який повинен врегулювати всі питання, пов'язані зі зброєю.
  • Сайт "Сьогодні" розбирався, що пропонують у проєкті закону про зброю, які зміни очікуються і наскільки цей питання актуальне зараз.

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