Тищенко – у прем'єри. Богдан висловився про "секрет" нардепа

Андрій Богдан (ліворуч) та Микола Тищенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Офісу президента Володимира Зеленського у 2019-2020 роках Андрій Богдан натякнув, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко нібито вживає наркотики. За його словами, мозок нардепа слід віддати науці.

Про це він сказав у інтерв'ю Наталці Влащенко, відповідаючи на запитання, в чому секрет Миколи Тищенка.

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"Хімія мізків вже настільки змінилася під впливом всіляких речовин, далеких від гордої назви алкоголь, що в принципі його мізки, вони становлять величезну цінність, величезну цінність. Я думаю Колю Тищенко ми можемо поміняти і закрити наш суверенний обов'язок, тому що ця людина – це просто спадщина усієї науки всього світового суспільства – як людина може жити з тим, що у неї там усередині", – сказав він.

Богдан із очевидним сарказмом додав, що з Тищенка вийде чудовий прем'єр-міністр.

"Я вважаю, що це прекрасний прем'єр-міністр буде, Володимир Олександрович зробить гідний вибір. Він дуже сильно любить Володимира Олександровича, він так його любить, що він готовий язиком брову поправити. Коли виступав президент, Коля плескав голосніше за всіх, він схопився і плескав так, що вбив двох депутатів", – сміючись, сказав екскерівник ОПУ.

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