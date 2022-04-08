Нардепа Юрченка затримали на блокпосту у Києві – ЗМІ

До нової неприємної історії потрапив скандально відомий народний депутат України Олександр Юрченко. Цього разу його затримали на блокпосту із цілим збройовим арсеналом, на який він не мав дозволу.
Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці журналіст Василь Крутчак та виклав відео затримання.
Що відомо
У мережі з'явилося відео, на якому людина з натягнутою на обличчя шапкою розповідає, що він народний депутат і йому як народному депутату видали зброю, але не дали документи на неї.
Також затриманий чоловік вибачився, що він був неправий, коли грубив постовим на блокпосту.
"Військовий стан. Влада у військових, так має бути", – чемно погоджується затриманий.
На наступних кадрах людина, схожа на народного депутата Олександра Юрченка, каже, що їй повернули зброю, але без набоїв і що він не має ні до кого жодних претензій.
Скандали з Юрченко
- 8 липня у Львові, за даними ЗМІ, нардеп Юрченко, не переконавшись у безпеці маневру, в'їхав заднім ходом машиною в авто Volkswagen Jetta, яке рухалося головною дорогою.
- Пізніше виявилося, що нардеп Юрченка був під наркотиками під час ДТП – це підтвердила експертиза. Він заперечував висновки лікарів та відмовився підписувати протокол.
- Сам Юрченко заперечує свою наркотичну залежність та намагається через суд скасувати результати експертизи.
- У 2020 році Національне бюро розслідування розслідувало справи про вимагання народним депутатом Олександром Юрченком хабаря за прийняття закону. Поки що справа не дійшла до логічного завершення – рішення суду.
- Наразі народний депутат Юрченко активно їздить у зони бойових дій, фотографії звідки викладає у соцмережах.