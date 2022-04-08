Нардепа Юрченка затримали на блокпосту у Києві – ЗМІ

До нової неприємної історії потрапив скандально відомий народний депутат України Олександр Юрченко. Цього разу його затримали на блокпосту із цілим збройовим арсеналом, на який він не мав дозволу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці журналіст Василь Крутчак та виклав відео затримання.

Реклама

Що відомо

У мережі з'явилося відео, на якому людина з натягнутою на обличчя шапкою розповідає, що він народний депутат і йому як народному депутату видали зброю, але не дали документи на неї.

Також затриманий чоловік вибачився, що він був неправий, коли грубив постовим на блокпосту.

"Військовий стан. Влада у військових, так має бути", – чемно погоджується затриманий.

Реклама

На наступних кадрах людина, схожа на народного депутата Олександра Юрченка, каже, що їй повернули зброю, але без набоїв і що він не має ні до кого жодних претензій.

Скандали з Юрченко