Нардепа Юрченко задержали на блокпосту в Киеве – СМИ

В новую неприятную историю попал скандально известный народный депутат Украины Александр Юрченко. На этот раз его задержали на блокпосту с целым оружейным арсеналом, на который у него не было разрешения.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке журналист Василий Крутчак и выложил видео задержания.
Что известно
В сети появилось видео, на котором человек с натянутой на лицо шапкой рассказывает, что он народный депутат и ему, как народному депутату выдали оружие, но не дали документы на него.
Также задержанный мужчина извинился, что он был неправ, когда нагрубил постовым на блокпосту.
"Военное положение. Власть у военных, значит так должно быть", – вежливо соглашается задержанный.
На следующих кадрах человек, похожий на народного депутата Александра Юрченко говорит, что ему вернули оружие, но без патронов и что он не имеет ни к кому никаких претензий.
Скандалы с Юрченко
- 8 июля во Львове, по данным СМИ, нардеп Юрченко, не убедившись в безопасности маневра, въехал задним ходом на машине в авто Volkswagen Jetta, которое двигалось по главной дороге.
- Позже оказалось, что нардеп Юрченко был под наркотиками во время ДТП – это подтвердила экспертиза. Он отрицал выводы врачей и отказался подписывать протокол.
- Сам Юрченко отрицает свою наркотическую зависимость и пытается через суд отменить результаты экспертизы.
- В 2020 году Национальное бюро расследования расследовало дела о вымогательстве народным депутатом от "Слуги народа" Александром Юрченко взятки за принятие закона. Пока дело не дошло до логического завершения – решения суда.
- Сейчас народный депутат Юрченко активно ездит в зоны боевых действий, фотографии откуда выкладывает в соцсетях.