Без жодного пострілу: несподівана версія нападу Росії на Україну

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Вторгнення Росії в Україну можливе вже найближчими днями – і до цього потрібно бути готовими у Польщі.

Про це заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.

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"Звичайно, ситуація патова, але треба бути готовими до того, про що говорив міністр оборони Британії, що Росія найближчими днями може напасти на Україну", – заявив Солох.

"Широкомасштабний напад Росії"

На його думку, можливий будь-який варіант нападу. Серед іншого, він зазначив, що найменш ймовірним є широкомасштабний напад, спрямований на захоплення всієї території України.

"Хоча, звичайно, не можна виключати, що росіяни, як і завжди в таких ситуаціях, досліджують свої можливості з погляду дестабілізації країни без єдиного пострілу, без руху армії", – сказав голова Бюро національної безпеки Польщі.

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Що кажуть у США

У Держдепі США повідомили, що 15 січня держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем. Серед іншого, було сказано, що подальша агресія Москви проти України "матиме швидкі, важкі та скоординовані наслідки".

Позиція Росії

Своєю чергою прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не відводитиме своїх військ від українського кордону.

За його словами, війська залишаться там, як "обережність та реакція на напругу в регіоні, на недружню атмосферу".

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Військова загроза біля кордонів України