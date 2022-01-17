Без единого выстрела: неожиданная версия нападения России на Украину

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Вторжение России в Украину возможно уже в ближайшие дни – и к этому нужно быть готовыми в Польше.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.

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"Конечно, ситуация патовая, но надо быть готовыми к тому, о чем говорил министр обороны Британии, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину", – заявил Солох.

"Широкомасштабное нападение России"

По его мнению, возможен любой вариант нападения. Среди прочего, он отметил, что наименее вероятным является широкомасштабное нападение, направленное на захват всей территории Украины.

"Хотя, конечно, нельзя исключать того, что россияне, как и всегда в таких ситуациях, исследуют свои возможности с точки зрения дестабилизации страны без единого выстрела, без движения армии", – сказал глава Бюро нацбезопасности Польши.

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Что говорят в США

В Госдепе США сообщили, что 15 января госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Среди прочего, было сказано, что дальнейшая агрессия Москвы против Украины "будет иметь быстрые, тяжелые и скоординированные последствия".

Позиция России

В свою очередь пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет отводить свои войска от украинской границы.

По его словам, войска останутся там, как "предосторожность и реакция на напряжение в регионе, на недружественную атмосферу".

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Военная угроза у границ Украины