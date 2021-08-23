Натякнув на Закарпаття. Президент Угорщини заявив, що розуміє біль України через Крим

Президент Угорщини заговорив про нацменшини на "Кримській платформі". Колаж "Сьогодні"

Президент Угорщини Янош Адер заявив, що розуміє, чому окупація Криму – чутлива і болюча рана для українців. Адже, за його словами, громадяни Угорщини нині теж у складі нацменшин інших країн – ймовірно, з натяком на Закарпаття.

Про це він заявив під час першого саміту "Кримської платформи".

Президент зазначив, що у радянські часи угорці опинилися в складі інших країн, хоча не хотіли цього. Тепер вони є нацменшинами в сусідніх державах.

"Угорці, які опинилися в складі меншин інших держав, страждали протягом багатьох століть, оскільки в них відібрали їхні школи, будинки, вживали усіх заходів, щоб вони не могли вивчати свою мову", – сказав він.

Янош Адер підкреслив, що штрафи за вживання своєї рідної мови в іншій країні суперечать ідеалам демократії.

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"Я думаю, що з пам'яттю угорців, які втратили свої життя, і пам'яттю трагедії Тріанонського договору ми можемо сказати, що знаємо напевно, чому анексія Криму – така чутлива і болюча рана для українців", – додав глава угорської держави.

Що таке Тріанонський договір?

4 червня 1920 року Угорщина, всупереч протестам, підписала Тріанонський мирний договір, за яким країна позбулася 72% території і 64% населення, зокрема 3 мільйонів етнічних угорців. Тріанонський договір входить у число документів, якими було оформлено закінчення Першої світової війни.

За активної підтримки нацистської Німеччини Тріанонський договір переглянули в 1938-1940 роках, тоді Угорщина повернула собі частину земель, серед них південь Словаччини та Закарпатську Україну.

Однак після Другої світової війни Віденські арбітражі були оголошені юридично нікчемними, і Угорщина знову існує в межах, визначених Тріанонським договором. Нині за її кордонами залишаються значні національні угорські меншини:

секеї в Румунії;

угорці Словаччини, Австрії;

угорці Воєводини;

угорці в Україні.

Зазначимо, в Україні розробляють законопроєкт про національні спільноти – щоб національні меншини були повністю захищені.

Крім того, в Україні вже прийнято закон про корінні народи. Депутати визначили, які народи в Україні корінні і які вони отримають права та можливості.