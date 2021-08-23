Намекнул на Закарпатье. Президент Венгрии заявил, что понимает боль Украины из-за Крыма

Президент Венгрии заговорил о нацменьшинствах на "Крымской платформе". Коллаж "Сегодня"

Президент Венгрии Янош Адер заявил, что понимает, почему оккупация Крыма – чувствительная и незаживающая рана для украинцев. Ведь, по его словам, граждане Венгрии сейчас тоже в составе нацменьшинств других стран, вероятно намекая на Закарпатье.

Об этом он заявил во время первого саммита Крымской платформы.

Президент отметил, что во советские времена венгры оказались в составе других стран, хотя не хотели этого. Сейчас они являются нацменьшинствами соседних государств.

"Венгры, которые оказались в составе меньшинств других государств, страдали в течение многих веков, так как у них отобрали их школы, дома, принимались все меры, чтобы они не могли изучать свой язык", – сказал он.

Янош Адер подчеркнул, что штрафы за употребление своего родного языка в другой стране противоречит идеалам демократии.

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"Я думаю, что с памятью венгров, которые потеряли свои жизни и памятью трагедии Трианонского договора, мы можем сказать, что знаем наверняка, почему аннексия Крыма – такая чувствительная и незаживающая рана для украинцев", - добавил глава Венгрии.

Что такое Трианонский договор?

4-го июня 1920-го года Венгрия, вопреки протестам, подписала Трианонский мирный договор, по которому страна лишилась 72% территории и 64% населения, в том числе 3 миллионов этнических венгров. Трианонский договор входит в число документов, которыми было оформлено окончание Первой мировой войны.

При активной поддержке нацистской Германии Трианонский договор пересмотрели в 1938—1940 годах, тогда страна вернула себе часть земель, в том числе юг Словакии и закарпатскую Украину.

Однако после Второй мировой войны Венские арбитражи были объявлены юридически ничтожными и Венгрия вновь существует в границах, определённых Трианонским договором. Сейчас за их пределами остаются значительные национальные венгерские меньшинства:

секеи в Румынии;

венгры Словакии, Австрии;

Воеводины;

венгры в Украине.

Отметим, сейчас в Украине разрабатывается законопроект о национальных сообществах – чтобы национальные меньшинства были полностью защищены.

Кроме того, в Украине уже принят закон о коренных народах. Депутаты определили, какие народы в Украине коренные и какие они получат права и возможности.