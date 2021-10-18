"Найгірший сценарій": у Путіна погрожують вжити заходів через Україну в НАТО

Росія погрожує вживанням заходів, якщо Україна вступить в НАТО. Для Москви це буде найгірший сценарій. Про це заявив французьким журналістам у фільмі "Володимир Путін: господар гри" прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише Комерсант.

Він цинічно зазначив, що РФ дуже велика і сильна країна, яка при цьому нікому не загрожує.

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"Вступ України в НАТО став би найгіршим сценарієм. Це сценарій, який виходить за "червоні лінії" національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", – сказав Пєсков.

Росія боїться вступу України в НАТО