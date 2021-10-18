"Наихудший сценарий": у Путина угрожают принять меры из-за Украины в НАТО

Песков испугался сближения Украины с НАТО. Коллаж "Сегодня"
Россия угрожает принятием мер, если Украина вступит в НАТО. Для Москвы это будет самый худший сценарий. Об этом заявил французским журналистам в фильме "Владимир Путин: хозяин игры" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Коммерсант.
Он цинично отметил, что РФ очень большая и сильная страна, которая при этом никому не угрожает.
"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", – сказал Песков.
Россия боится вступления Украины в НАТО
- 30 июня президент России Владимир Путин провел четырехчасовую прямую линию, на которой традиционно не обошлось без выпадов в нашу сторону. Хозяин Кремля рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО. По его словам, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщество очень беспокоит россиян.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк дал понять Москве, что никакие ракеты не будут угрожать России с украинской территории, а высказывания Путина не более чем пропагандистских ход, рассчитанный на россиян.