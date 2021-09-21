"Нах*й Україну". Сестра Сенцова переїде до Росії

Каплан довгий час допомагала Сенцову. Фото: Mariana Ko, Facebook

Двоюрідна сестра режисера і колишнього політв'язня Олега Сенцова Наталя Каплан, яка отримала 2019 року українське громадянство, "послала" Україну і заявила, що їде додому до Москви.

Про це Каплан написала на своїй сторінці в Facebook.

Каплан зазначила, що Україна – "найгірша країна для еміграції".

"Нах*й Україну. Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому", – написала вона.

Пост Каплан про Україну. Скріншот

Після того, як під публікацією посипалися злісні коментарі, Каплан опублікувала ще два пости.

"Україна посилала мене нах*й 5 років, а я всього лише пост в ФБ проти написала. Так відпишіться ви вже. Не бійтеся, Путіну не продамся, він для мене ворог куди довше, ніж для України", – заявила сестра Сенцова.

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Пост Каплан про Україну. Скріншот

Також вона закликала людей, які були підписані на неї "заради Сенцова", відписуватися.

Пост Каплан про Україну. Скріншот

Любила і хвалила Україну

Після незаконного арешту Сенцова Наталія розгорнула велику правозахисну діяльність, розповідала про нього на різних платформах, вела блог, брала участь у зарубіжних поїздках. 2017 року переїхала з Москви до Києва, а 2019 року отримала українське громадянство.

Тоді Наталя дякувала Україні і ставила її у приклад Росії.

"Я приїхала до Києва восени 2014 року. І ось тут у мене стався перелом мозку. У нас же теж були протести, була Болотна, ми і в плані протестів хохлів випередили. Але чого ми досягли? А вони досягли. І я пишаюся цією країною і я дуже вдячна фактом, що я тут і мене прийняли", – писала вона.

Нагадаємо, Олега Сенцова звільнили з російської неволі на початку вересня 2019 року. Цьому звільненню передували телефонні розмови президентів України і Росії, за підсумками яких і вдалося домовитися про великий обмін полоненими.

2015 року режисер був засуджений у Росії на 20 років за сфальсифікованим звинуваченням у тероризмі. 2018 року Сенцов протягом 140 днів голодував.