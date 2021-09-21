"Нах*й Украину". Сестра Сенцова переедет в Россию

Каплан долгое время помогала Сенцову. Фото: Mariana Ko, Facebook

Двоюродная сестра режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан, получившая в 2019 году украинское гражданство, "послала" Украину и заявила, что едет домой в Москву.

Об этом Каплан написала на своей странице в Facebook.

Каплан отметила, что Украина – "худшая страна для эмиграции".

"Нах*й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - написала она.

Пост Каплан об Украине. Скриншот

После того, как под публикацией посыпались злостные комментарии, Каплан опубликовала еще два поста.

"Украина посылала меня нах*й 5 лет, а я всего лишь пост в ФБ против написала. Да отпишитесь вы уже. Не ссыте, Путину не продамся, он для меня враг куда дольше, чем для Украины", - заявила сестра Сенцова.

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Пост Каплан об Украине. Скриншот

Также она призвала людей, которые были подписаны на нее "ради Сенцова", отписываться.

Пост Каплан об Украине. Скриншот

Любила и хвалила Украину

После незаконного ареста Сенцова Наталья развернула большую правозащитную деятельность, рассказывала о нем на различных платформах, вела блог, участвовала в зарубежных поездках. В 2017 году переехала из Москвы в Киев, а в 2019 году получила украинское гражданство.

Тогда Наталья благодарила Украину и ставила ее в пример России.

"Я приехала в Киев осенью 2014 года. И вот тут у меня случился перелом мозга. У нас же тоже были протесты, была Болотная, мы и в плане протестов хохлов опередили. Но чего мы добились? А они добились. И я горжусь этой страной и я очень благодарна факту, что я здесь и меня приняли", – писала она.

Напомним, Олега Сенцова освободили из российской неволи в начале сентября. Этому освобождению предшествовали телефонные разговоры президентов Украины и России, по итогам которых и удалось договориться о крупном обмене пленными.

В 2015 году режиссер был осужден в России на 20 лет по сфальсифицированному обвинению в терроризме. В 2018 году Сенцов на протяжении 140 дней держал голодовку.