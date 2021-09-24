"Нахабний боягуз і брехун": батько Зеленського "наїхав" на Шарія в Instagram

Шарій (зліва) нарвався на прочухана від Олександра Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Батько президента Володимира Зеленського Олександр вилаяв скандально відомого блогера Анатолія Шарія за хамство.

Про це він написав у Instagram.

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Він також зазначив, що нібито його сторінку "атакують друзі" Шарія. Хоча що наговорив йому блогер – невідомо.

"Шарій – нахабний боягуз і брехун. Докотився до того, що грубіянить і огризається з дорослою людиною. І наводить на мою сторінку армію "шанувальників", які можуть також поливати брудом людей похилого віку, замість того, щоб пропонувати щось корисне. Безсовісні", – написав Олександр Зеленський.

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Шарій під підозрою

У лютому цього року Шарію повідомили про підозру в держзраді і розпалюванні національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті. В СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Читайте докладніше, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у зраді.

У травні українські ЗМІ повідомили про те, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.

А на початку вересня навіть з'явилися повідомлення в соцмережах, мовляв, розшукуваного Шарія бачили у Києві.