"Наглый трус и лжец": отец Зеленского "наехал" на Шария в Instagram

Шарий (слева) нарвался на взбучку от Александра Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Отец президента Владимира Зеленского Александр выругал скандально известного блогера Анатолий Шария за хамство.

Об этом он написал в Instagram.

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Он также отметил, что якобы его страницу "атакуют друзья" Шария. Хотя что наговорил ему блогер – неизвестно.

"Шарий – наглый трус и лжец. Докатился до того, что хамит и огрызается со взрослым человеком. И приводит на мою страницу армию "поклонников", которые могут также поливать грязью пожилых людей, вместо того, чтобы предлагать что-то полезное. Бессовестные", – написал Александр Зеленский.

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Шарий под подозрением

В феврале этого года Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. Читайте подробнее, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.

В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.

А в начале сентября даже появились сообщения в соцсетях, мол, разыскиваемого Шария видели в Киеве.