"На вас відповідальність": Аваков розповів про останню розмову із Зеленським

Екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поділився подробицями останньої розмови з президентом України Володимиром Зеленським у статусі глави відомства, після чого подав у відставку. Політик розповів, що в нього та глави держави були різні точки зору щодо розвитку країни.
Про це Арсен Аваков заявив у програмі Народ проти з Наталкою Влащенком на телеканал "Україна 24".
Як все було
"Ми сіли та переговорили з президентом – дуже відкрито. Я сказав йому: "Це за вас голосували 73%, це на вас відповідальність, тому я жодною мірою не хочу дискутувати і не маю права. Моя думка така, ваша – така. Правильно мені йти у відставку, а вам намагатися знаходити інші рішення ", – розповів екс-міністр.
Політик також уточнив, що кілька місяців перед відставкою відчув певний дискомфорт.
Відставка
- Нагадаємо, 13 липня як грім серед ясного неба пролунала новина: глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Читайте детальніше, що відомо про можливий новий глава МВС .
- Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади Міністра внутрішніх справ 15 липня. Він очолював відомство 7 років, з лютого 2014 року – це рекорд для міністрів. Його заяву про звільнення підтримав 291 народний депутат.