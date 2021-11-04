"На вас ответственность": Аваков рассказал о последнем разговоре с Зеленским

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков поделился подробностями последнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в статусе главы ведомства, после чего подал в отставку. Политик рассказал, что у него и главы государства были разные точки зрения по развитию страны.
Об этом Арсен Аваков заявил заявил в программе Народ против с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" .
Как все было
"Мы сели и переговорили с президентом – очень открыто. Я сказал ему: "Это за вас голосовали 73%, это на вас ответственность, поэтому я ни в коей мере не хочу дискутировать и не имею права. Моя точка зрения такая, ваша – такая. Правильно мне идти в отставку, а вам пробовать находить другие решения", – рассказал экс-министр.
Политик также уточнил, что несколько месяцев перед отставкой чувствовал определенный дискомфорт.
Отставка
- Напомним, 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.
- Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел 15 июля. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года, – это рекорд для министров. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат.