На "слугу" Клочко завели справу через "багату маму" – у чому його підозрюють

Клочко заперечував свою участь у фінансуванні маминого майна / Фото: Колаж: Сьогодні

САП відкрила кримінальне провадження стосовно депутата Андрія Клочка зі "Слуги народу" за статтею про незаконне збагачення. Про це повідомило видання Bihus.info.

"70-річна мати Андрія Клочка за час його роботи у Верховній Раді стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок та автомобіля "Тесла". Ринкова вартість цього майна оцінюється приблизно в 14,5 млн грн", – йдеться у розслідуванні видання.

Тим часом нардеп Клочко заперечував свою участь у фінансуванні майна матері. За його словами, з нерухомістю допомагала його сестра, яка "є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, а її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії".

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Юристи Bihus.Info звернулися до Офісу генерального прокурора із заявою про можливе незаконне збагачення народного депутата. На цій підставі САП зареєструвала кримінальне провадження за ст. 368-5 КК України.

Нагадаємо, у червні 2020 року Житомирську обласну організацію партії "Слуга народу" очолив народний депутат Андрій Клочко, голова Комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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