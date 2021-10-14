На передовій в касці і броніику: як закінчилося свято у Зеленського

Відбулася нова поїздка на передову / Колаж "Сьогодні"

Вечір Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський провів на передовій в Донецькій області.

Про це повідомив Офіс президенту України.

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"Під час робочої поїздки в Донецьку область український лідер відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення операції об'єднаних сил. Глава держави заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці і ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці", – сказано в повідомленні.

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З собою Володимир Зеленський привіз цінні подарунки, які вручив захисникам країни зі словами: "Спасибі за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!".

Ситуація на Донбасі

На цьому тижні СБУ в черговий раз оприлюднила доказ того, що бойовики на Донбасі використовують російські безпілотні літальні апарати. Один з них перехопили на лінії розмежування.

Близько 10:45 13 жовтня група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ на Донбасі.

12 жовтня бойовики шість разів порушували режим припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд нібито підтвердила – врегулювання ситуації на південному сході України можливо тільки при узгодженні особливого статусу Донбасу.