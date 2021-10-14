На передовій в касці і броніику: як закінчилося свято у Зеленського

Відбулася нова поїздка на передову / Колаж "Сьогодні"
Вечір Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський провів на передовій в Донецькій області.
Про це повідомив Офіс президенту України.
"Під час робочої поїздки в Донецьку область український лідер відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення операції об'єднаних сил. Глава держави заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці і ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці", – сказано в повідомленні.
З собою Володимир Зеленський привіз цінні подарунки, які вручив захисникам країни зі словами: "Спасибі за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!".
Ситуація на Донбасі
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