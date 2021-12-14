"На місце!": Ірину Геращенко образив "слуга" Ковальчук – погрожував "блатною мовою"

Ковальчук (ліворуч) жорстко "наїхав" на Геращенко. Колаж "Сьогодні"

"Слуга народу" Олександр Ковальчук нахамив нардепу від "Європейської солідарності" Ірині Геращенко. Вона у відповідь пригадала депутату матюки в сесійній залі та заявила, що він уже встиг вибачитися.

Що сталося

"Починайте трохи фільтрувати, що і як ви говорите. І це більше не сходитиме вам з рук – я вам це гарантую і обіцяю", – сказав Ковальчук з парламентської трибуни.

Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко в Telegram повідомив, що Ковальчук образив Ірину Геращенко та сказав їй фразу "На місце".

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"Тепер вибачається за свої слова у президії", – написав він і показав відео.

Як відреагувала Геращенко

Вона підтвердила, що слуга вже вибачився.

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"Нічого особливого, просто фракція "слуг" населена місцевими Гогілашвілі. Депутат Ковальчук сьогодні брутально хамив Ніні Южаніній під час розгляду поправок, замість фахової дискусії переходив на особистості. А потім, коли нагадала йому про його матюки в залі і поведінку в стилі Гогілашвілі-бикоко, кинув в спину чергове хамство: "На мєсто!" – написала вона в Facebook.

Її колега по фракції Володимир Ар'єв назвав слова "слуги" блатною промовою та погрозами.

"Черговий скандал у ВР. Рівненський депутат-"слуга" Ковальчук нахамив (нещодавно взагалі обматюкав) Ірині Геращенко. Цей персонаж сьогодні цілий день хамить нашій фракції – на трибуні взагалі дійшов до блатної мови і погроз. Коли немає аргументів, слабаки переходять на особистості. Це агонія", – написав він у Facebook.

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З Геращенко скандалять не вперше

13 грудня колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко "дав наказ" Ірині Геращенко. Вони посварилися через питання, хто ходить на телеканали за гроші платників податків.

Раніше Геращенко посварилася із шоуменом Сергієм Притулою через Банкову. Він запропонував нардепу пляшку грузинського коньяку, а у відповідь почув, що її сторінка у Facebook не корпоратив.