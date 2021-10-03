На Банковій відповіли, чи підпише Зеленський закон про олігархів

Зеленський чекає документ від Разумкова. Фото: facebook.comsluga95

Президент Володимир Зеленський ще не визначився, чи підпише закон про олігархів, який був прийнятий з помилкою. Все буде залежати від того, в якій він будет редакції.

Про це повідомив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, передає РБК-Україна .

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За його словами, у президента буде 10 днів на те, щоб вирішити, що робити зі скандальним документом.

"Ми зараз подивимося, в якій саме редакції (підпише закон голова Верховної Ради Дмитро Разумков. – Ред.): чи буде це проголосована редакція депутатами, або будуть якісь нюанси, скажімо так. Підпише голова Верховної Ради, а після цього президент прийме рішення. У нас буде для цього десять днів. Президент взагалі дуже уважно ставиться до будь-якого документу, який підписує", – сказав Подоляк.

Що не так з деолігархізацією

По перше, закон у другому читанні приймали зі скандалом: депутатам відмовили в розгляді всіх їх правок і голосували лише комітетські. Для цього "Слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт і кожну статтю, виклав документ у своїй редакції у вигляді поправки; при голосуванні за цю поправку вся решта поправок депутатів, які подавалися до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими.

По-друге, через таку процедури голосування трапилася правова колізія: в статті про те, хто буде вести реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і в підсумковому законі виявилося, що визначати людини олігархом повинен і РНБО, і НАЗК (правка Разумкова), хоча спочатку повинна була бути тільки РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон будуть переголосовувати.

На наступний день після прийняття закону віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під стенограму заявив про допущені помилки і попросив їх виправити: "Веніславський в деяких місцях говорив "поправка 654, 756". Ми подивилися, а в стенограмі поставили кому. Користуючись своїм, як депутата, правом вказувати на неточності, я зазначив, що там не кома, а тире (повинно бути 654-756) . Ось і все! Це ніяк не впливає на результати голосування". За його словами, після виправлення, поправки Разумкова про НАЗК нібито вже немає в законі.

У той же час спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пригрозив Стефанчуку кримінальною відповідальністю. За його словами, той нібито порушив закон під час прийняття законопроєкту про олігархів.