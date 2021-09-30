"Ми програли війну в Афганістані" – начальник штабів ВС США

Воєначальник Марк Міллі, який визнав поразку на війні / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США Марк Міллі 29 вересня під час слухань в Сенаті США стосовно виведення американських військ з Афганістану, заявив, що армія США програла війну в Афганістані, не дивлячись на те, що виконала частину завдань.

Про це повідомляє CNN .

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"Ця війна стала для нас стратегічним провалом. Але ми її програли не в останні 20 днів і навіть не в останні 20 місяців. Років шість тому я знав, що все зайшло в глухий кут, неодноразово говорив, що перемога буде визначатися в процесі переговорів, включаючи більшість бунтівних угруповань. Я знав, що це кращий спосіб впоратися з завданням. Військового рішення тут не було", – сказав Міллі.

Головна мета досягнута

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Міллі підкреслив, що США в Афганістані вдалося розправитися з міжнародним терористичним угрупуванням "Аль-Каїда", проте перешкодити приходу там до влади ісламістського руху "Талібан" не змогли.

Причому, американці навіть не могли припустити, що повернення талібів відбудеться так швидко. На думку генерала, США взяли серію невірних стратегічних рішень, які в сукупності призвели до невдачі всієї військової операції в Афганістані.

" Всім нам ясно, що війна в Афганістані закінчилася не так, як ми хотіли: в Кабулі при владі – таліби ", – резюмував воєначальник.

При цьому Міллі і глава Центрального командування США Френк Маккензі відзначили, що радили Білому дому на якийсь час залишити в Афганістані 2,5 тисячі військових США, але не були почуті.

Суть слухань

Конгресмени-республіканці прагнули довести, що основна провина за те, що Афганістан тепер у владі талібів, лежить на адміністрації президента США Джо Байдена.

Конгресмени-демократи, в свою чергу, висловлювали думку, що відповідальні за провал всі адміністрації США, що працювали в останні 20 років, а не тільки Байден.

За спостереженням журналістів CNN, для генерала Марка Міллі ці слухання стали розправою з боку сенаторів. Республіканці не можуть йому пробачити, що в ЗМІ потрапили відомості про те, як він намагався позбавити на той час президента Дональда Трампа ядерної кнопки. Ця ситуація описана в книзі Peril ( "Небезпека") журналістів Washington Post, яка нещодавно вийшла в тираж.

Демократи – що Марк Міллі у військовій формі спостерігав за жорсткою зачисткою протестувальників в невеликому парку біля Білого Дому в липні 2020 року. Тим самим він образив честь мундира.