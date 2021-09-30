"Мы проиграли войну в Афганистане" – начальник штабов ВС США

Военачальник Марк Милли, который признал поражение на войне / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 29 сентября во время слушаний в Сенате США по поводу вывода американских войск из Афганистана, заявил, что армия США проиграла войну в Афганистане, несмотря на то, что выполнила часть стоявших перед ней задач.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

"Эта война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев. Лет шесть назад я знал, что все зашло в тупик, неоднократно говорил, что победа будет определяться в процессе переговоров, включая большинство мятежных группировок. Я знал, что это лучший способ справиться с задачей. Военного решения тут не было", – сказал Милли.

Главная цель достигнута

Реклама

Милли подчеркнул, что США в Афганистане удалось расправиться с международной террористической группировкой "Аль-Каида", однако воспрепятствовать приходу там к власти исламистского движения "Талибан" не смогли.

Причем, американцы даже не могли предположить, что возвращение талибов произойдет так быстро. По мнению генерала, США приняли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане.

"Всем нам ясно, что война в Афганистане закончилась не так, как мы хотели: в Кабуле у власти – талибы", – резюмировал военачальник.

При этом Милли и глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи отметили, что советовали Белому дому на какое-то время оставить в Афганистане 2,5 тысяч военных США, но не были услышаны.

Суть слушаний

Конгрессмены-республиканцы стремились доказать, что основная вина за то, что Афганистан теперь во власти талибов, лежит на администрации президента США Джо Байдена.

Конгрессмены-демократы, в свою очередь, выражали мнение, что ответственны за провал все администрации США, работавшие в последние 20 лет, а не только Байден.

По наблюдением журналистов CNN, для генерала Марка Милли эти слушания стали расправой со стороны сенаторов. Республиканцы не могут ему простить, что в СМИ попали сведения о том, как он пытался лишить на то время президента Дональда Трампа ядерной кнопки. Эта ситуация описана в книге Peril ("Опасность") журналистов Washington Post, которая недавно вышла в тираж.

Демократы – что Марк Милли в военной форме наблюдал за жесткой зачисткой протестующих в небольшом парке возле Белого Дома в июле 2020 года. Тем самым он оскорбил честь мундира.