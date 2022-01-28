"Ми втратимо велику кількість людей": Зеленський попередив про провокацію

Зеленський побоюється провокацій РФ на кордоні. Колаж "Сьогодні"

Скупчення військ Росії біля українського кордону підвищує ризик випадкової чи навмисної провокації, що може призвести до великих втрат для України.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на брифінгу 28 січня.

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За його словами, українська влада "максимально готується до будь-якого сценарію".

"Ми готуємося до високих ймовірних загроз... Ми всі бачимо цю сотню тисяч військових. Тут немає неточних даних, ми знаємо про цих військових. Ризик у тому, що їх дуже багато, що може бути якась провокація, і почнеться ймовірна ескалація "Випадкова чи не випадкова – на кількість жертв це зовсім не впливає. Ми просто можемо втратити велику кількість людей", – наголосив президент.

При цьому Зеленський упевнений, що новий виток агресії РФ "так не закінчиться, як було у 2014 році".

"Тоді не було такої армії – раз. Друге – люди все це сприймали трохи інакше. А зараз усі дуже патріотично налаштовані... Так не буде, що хтось захопить якусь частинку. Інформаційно Росія не зможе сказати, як це було на Донбасі, що нашої присутності там немає, це місцеве населення", – сказав він.

Що ще сказав Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав 28 січня велике інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ.

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Президент розповів, чим небезпечна паніка в Україні через ймовірну війну. Зеленський наголосив, що країна зазнає економічних втрат через заяви про агресію Росії.

Також Зеленський відповів на питання про те, чи є Лондон центром відмивання російських грошей.

Володимир Зеленський розповів, що "має свої секрети, як і президент США Джо Байден".

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Президент зазначив, що Україна має потужну армію та здатна себе захистити від російської агресії. "Ситуація така, що ми повністю довіряємо нашій армії, це не новачки, це не якісь там хлопчики. Це серйозна армія", – сказав він.

Зеленський також вважає, що евакуація дипломатів із посольств низки країн – це помилка. Він порівняв співробітників дипмісій з капітанами кораблів та заявив, що Україна – не "Титанік".