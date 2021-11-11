Міністр культури Ткаченко подав у відставку

Ткаченко написав заяву. Колаж "Сьогодні"

Олександр Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Головною причиною він називає рішення Кабміну щодо Держкіно, яке ухвалювалося без погодження з його відомством.

"Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності. Замість продовження втілення європейської концепції реформи про передачу службам і відповідним агентствам операційних функцій, на чому я наполягав з лютого, приймається рішення, з яким я погодитись не можу", – заявив Ткаченко.

Реклама

Також міністр навів як приклад рішення уряду про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. За його словами, після цього через кілька місяців міністерство отримало листа від прем'єра про відкликання подання міністерства на створення цих інституцій.

"Ці півтора року були дійсно шаленими. Хоч і емоційно складними, але дуже надихаючими. Особливо поїздки Україною та знайомство з людьми, що щиро вболівають за українську культуру. Я безмежно вдячний своїм сподвижникам у регіонах, команді в міністерстві, а також колегам з фракції "Слуга народу". За довіру дякую президенту", – написав Ткаченко.

Чим запам'ятався Ткаченко