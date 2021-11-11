Министр культуры Ткаченко подал в отставку

Ткаченко написал заявление. Коллаж "Сегодня"

Александр Ткаченко подал в отставку с должности министра культуры и информационной политики.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

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Главной причиной он называет решение Кабмина по Госкино, которое принималось без согласования с его ведомством.

"Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности. Вместо продолжения реализации европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем я настаивал с февраля, принимается решение, с которым я согласиться не могу", – заявил Ткаченко.

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Также министр привел в пример решение правительства о создании Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. По его словам, после этого через несколько месяцев министерство получило письмо от премьера об отзыве представления министерства на создание этих институтов.

"Эти полтора года были действительно безумными. Хоть и эмоционально сложные, но очень вдохновляющие. Особенно поездки по Украине и знакомство с людьми, искренне болеющими за украинскую культуру. Я безгранично благодарен своим сподвижникам в регионах, команде в министерстве, а также коллегам из фракции "Слуга народа". За доверие спасибо президенту", – написал Ткаченко.

Чем запомнился Ткаченко