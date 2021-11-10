МЗС України пригрозило Білорусі за визнання Криму російським

У Мінську швидко забули, як все відбувалося у Криму у 2014 році / Колаж "Сьогодні"

У Києві не залишилися непоміченими висловлювання високопосадовців Білорусі, які почастішали відносно статусу Криму. МЗС України дало свою відповідь.

Відповідь опублікував у вигляді коментаря речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Непоправні наслідки

"У МЗС України звернули увагу на висловлювання міністра закордонних справ Білорусі про Крим. Виходимо з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин. Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права", – написав Ніколенко.

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