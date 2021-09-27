Меркель та Україна. Блокувала шлях в НАТО, але допомагала з Росією

Ангела Меркель зробила багато для того, щоб в Україні був мир та стабільність. Фото: колаж "Сьогодні"

Ангела Меркель 16 років очолювала уряд Німеччини. Після виборів в Бундестаг 26 вересня і формування нової коаліції вона піде з посади канцлера ФРН. Сайт "Сегодня" згадав основні позитивні і негативні моменти політики Меркель стосовно України.

Україна вийшла з сліпої зони

Ангела Меркель стала канцлером в листопаді 2005-го і протягом перших двох термінів її управління Україна не була топ-темою на порядку денному ФРН. Меркель застала чотирьох лідерів України: Віктора Ющенка, Віктора Януковича, Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

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Під час президентства Ющенка і Януковича в німецько-українських відносинах не було вагомих проривів. Євромайдан, анексія Криму Росією і війна на Донбасі кардинально змінили ситуацію. Україна вийшла з сліпої зони Німеччини і Меркель.

Перший візит до Києва

21 липня 2008 року Ангела Меркель відвідала Київ. Це був перший візит глави німецького уряду в Україні після "помаранчевої" революції. Незважаючи на те, що в 2004 році в Німеччині до України ставилися з великою симпатією, і навіть Ангела Меркель тоді під час засідання в Бундестазі поклала перед собою на стіл помаранчевий апельсин на знак підтримки "Помаранчевої революції", зустріч із Ющенком німецька сторона кілька разів відкладала.

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Однією з причин напружених відносин між Берліном і Києвом була відмова Україні в отриманні плану дій щодо членства в НАТО, ініціатором якого була Меркель.

Віктор Ющенко зустрів Ангелу Меркель з квітами / Фото: Офіційний сайт президента України

Україна і НАТО

У квітні 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті Україні та Грузії відмовили в отриманні ПДЧ в Альянсі. Роль канцлера Німеччини була однією з ключових. Меркель проголосувала "проти".

Колишній президент України Віктор Ющенко заявив про позицію канцлера Німеччини, яка "шокувала" його тоді.

"Ми зібралися – сім-вісім президентів – і пішли до Меркель. Відбувся дуже короткий, хвилин на п'ять, діалог. Меркель вказала на те, що проєкт НАТО на той момент розділяла лише третина українців, і це зупиняло західні країни в подальшій інтеграції. Наша розмова на цьому закінчився. Для мене аргументи, які Меркель висловила тоді, до сьогодні не прийняті і неприйнятні", – розповів Ющенко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" .

На саміті НАТО в Бухаресті між Ющенком та Меркель відбувся короткий діалог / Фото: Офіційний сайт президента України

Меркель і Тимошенко

У 2012 році Канцлер ФРН виступила на захист екс-прем'єра України Юлії Тимошенко, яка була засуджена до семи років позбавлення волі за звинуваченням у порушенні закону при укладенні газових контрактів із Росією. До Німеччини навіть запросили дочка Тимошенко Євгенія і обговорили з нею подачу позову в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). А в Україні, для надання медичної допомоги Юлії Тимошенко, відправили німецького лікаря.

Ангела Меркель виступила на захист Юлії Тимошенко / Фото: Персональний сайт Юлии Тимошенко

Угода про асоціацію з ЄС

У 2014 році Україна та ЄС підписали Угоду про асоціацію. Цьому передували народні хвилювання на Майдані після припинення процесу євроінтеграції Віктором Януковичем.

Нагадаємо, в листопаді 2013 року канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Литви Даля Грібаускайте намагалися вмовити Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію Україна-ЄС. На що президент України відповів, що вже є рішення уряду – не підписувати документ. При цьому в кулуарах саміту "Східного партнерства" Янукович поскаржився канцлеру Німеччини на тиск із боку Росії.

"Я три з половиною роки в дуже нерівних умовах із дуже сильною Росією був один на один", – сказав Янукович, вдаривши кулаком об кулак.

В результаті зміни влади і конфлікту з РФ Київ знову почав активне зближення з Євросоюзом.

Віктор Янукович поскаржився Ангелі Меркель на тиск з боку Росії / Фото: REUTERS

Мінські угоди – 2

11-12 лютого 2015 року на саміті в Мінську Ангелою Меркель, а також керівниками Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" було погоджено і підписано Друге мінське угоду про врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Пізніше Мінські домовленості були схвалені спеціальною резолюцією Ради Безпеки ООН.

Ангелою Меркель, а також керівниками Німеччини, Франції, України і Росії була підписана Друга мінська угода / Фото: AP News

Невизнання голодомору

У 2019-му уряд Німеччини заявив, що не вважає масову загибель громадян СРСР від голоду в 1932-1933 роках геноцидом українського народу. В уряді пояснили, що лише після 1948 року в міжнародному праві з'явилося визначення того, за яких умов можна говорити про геноцид. Тому існує різниця між політичною і міжнародно-правовою оцінкою тих подій. Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав переформатувати українсько-німецьку історичну комісію за її бездіяльність.

Анексія Криму

Ангела Меркель не раз заявляла про те, що анексія Росією Криму є порушенням територіальної цілісності України. Свою позицію канцлер ФРН не змінила і під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 20 серпня 2021 року.

Під час зустрічі з Путіним Меркель підкреслила, що анексія Криму є порушенням територіальної цілісності України / Фото: kremlin.ru

Протидія агресії Росії

У підтримці України проти агресії Росії саме Берлін став основним гравцем на міжнародній арені. Меркель переконувала країни Євросоюзу ввести санкції проти Росії, а також своїм авторитетом намагалася впливати на Володимира Путіна. Зокрема, в Мінську, в лютому 2015 року, канцлер вела переговори протягом 17 годин. Розмова зміг зупинити гарячу фазу бойових дій на Донбасі, хоча питання остаточного завершення війни ще залишається відкритим.

Північний потік – 2

Підтримка будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2" в обхід України стала одним із головних непорозумінь між Києвом і Берліном. Меркель стверджує, що це економічний проєкт і не треба його політизувати. У той же час Україна, Польща, країни Балтії і США вважають, що через ЄС стає енергетично залежною від РФ. Проте Росія успішно завершила будівництво газопроводу.

Володимир Зеленський не згоден з підходом Німеччини і США до питання "Північного потоку – 2" / Фото: president.gov.ua, REUTERS

Підтримка реформ в Україні

Незважаючи на обурення Києва через підтримку Німеччиною "Північного потоку – 2", відносини України і ФРН сьогодні набагато краще, ніж під час початку канцлерства Меркель. Німеччина є третім найбільшим фінансовим донором України після ЄС в цілому і США. Німці інвестували сотні мільйонів євро в українські реформи, а також консультували український уряд, особливо в питаннях децентралізації.

Українці також довіряють Меркель. За даними соцопитувань, канцлер ФРН користується більшою суспільною підтримкою, ніж лідери інших країн. Зокрема, згідно з даними соцгрупи "Рейтинг", до Меркель позитивно ставляться 73% громадян України. І хоча після "Північного потоку – 2" показники Меркель злегка знизилися, у неї все одно залишається найвищий рейтинг серед ключових світових політиків.

Україна в сфері інтересів ФРН

Глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов зазначає, що в політиці Ангели Меркель стосовно України переважали позитивні моменти.

"Меркель засудила анексію Криму, сприяла організації зустрічей в "нормандському форматі", без неї не було б Мінська", – говорить "Сегодня" експерт.

З ним погоджується політолог-міжнародник, магістр державного управління Володимир Воля.

"Завдяки Меркель на зустрічі в Мінську було зупинено наступ ворожих сил на Донбасі. Україна могла б втратити не тільки ОРДЛО, але і Маріуполь, і інші території", – пояснює нам Воля.

Володимир Воля: "Завдяки Меркель на зустрічі в Мінську було зупинено наступ ворожих сил на Донбасі" / Фото: Facebook

Також політологи відмітили участь канцлера ФРН у виділенні Євросоюзом фінансової допомоги Україні і в підтримці нашої країни в проведенні реформ.

"Допомога Німеччини відчувається досить сильно. Так, Меркель не посприяла Україні в отриманні ПДЧ в НАТО. Але це було не тільки її рішення. Франція і США так само не підтримали. Не хотіли загострювати відносини з Росією. Сьогодні Захід повернувся до цього питання, і можливо, ситуація зміниться", – каже Карасьов.

Володимир Воля звертає увагу на негативне ставлення деяких українських політиків до Ангели Меркель через її підтримки запуску "Північного потоку – 2".

"Північний потік – 2" економічно вигідний ФРН. У той же час Меркель розуміє, що через запуск газопроводу Україна зазнає фінансових втрат, тому намагається надати нам якісь гарантії", – каже Воля.

Політологи підкреслюють, що Ангела Меркель є канцлером Німеччини, а не президентом України.

"Природно, насамперед вона думає про інтереси своєї країни. Але в сфері інтересів ФРН також знаходиться Україна. Ангела Меркель зробила дуже багато для того, щоб в Україні був мир і стабільність", – резюмує Карасьов.

Вадим Карасьов: "Меркель в першу чергу думає про інтереси своєї країни" / Фото: Facebook

Нагадаємо, 26 вересня пройдуть вибори, після яких виберуть нового канцлера замість Меркель.

Євросоюз томно, але з цікавістю спостерігає за тим, хто стане на чолі однієї з найсильніших країн, як після цього зміниться внутрішня і зовнішня політика, відносини з Росією та Брюсселем, чи запрацює "Північний потік – 2".

Разом із тим ця політична трансформація, від якої Німеччина вже порядком відвикла, послаблює віжки німецького впливу і дає сильну конкурентну можливість Франції.