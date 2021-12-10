Медведчука хотіли зробити губернатором на Донбасі: що ще планувала Росія

Віктор Медведчук. Фото: колаж "Сьогодні"

У 2014 року під час переговорів з Україною Росія пропонувала зробити керівником Донецької області Віктора Медведчука. Тоді Москва хотіла вивести регіони з конституційного статусу областей та перетворити їх на "край".

Про це заявив український політик, ексгенпрокурор та колишній голова МВС Юрій Луценко в ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі "1+1".

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"Вона (Москва – Ред.) хотіла не лише погодження прокурора області або начальника міліцейського главку області, а й повного незалежного призначення всіх силових вертикалей до останнього рядового. Це дуже відрізнялося від того, що мала Автономна республіка Крим. Там справді заступника міністра треба було погоджувати з кримським парламентом", – сказав він.

Луценко вважає, що Кремль хотів такими змінами дестабілізувати ситуацію на всій території України.

"Там вимагалося зовсім інше. Фактично на той момент Москва вже пропонувала нам всередині держави Україна створити ракову пухлину особливих утворень, які б за собою потягнули такі самі утворення в інших областях", – підсумував він.

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Чотири вимоги Росії

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич вперше розповів, що у 2014 році, одразу після трагічних подій в Іловайську, розмовляв із тодішнім послом Росії в Україні Михайлом Зурабовим щодо ситуації на Донбасі. Він стверджує, що тоді можна було домовитись із РФ на "прийнятних для України умовах".

Шуфрич назвав 4 основні вимоги, які нібито озвучувала РФ:

посада губернатора погоджується з президентом України і ОДА Луганської і Донецької областей, давалося три персони на вибір;

погоджується з президентом України і ОДА Луганської і Донецької областей, давалося три персони на вибір; в такий самий спосіб призначаються керівники обласної міліції ;

; прокурора погоджує в такий самий спосіб з генпрокурором обласна рада;

погоджує в такий самий спосіб з генпрокурором обласна рада; право використовувати російську мову на території, на якій проголосує облрада.

Раніше ми повідомляли, що на початку жовтня куму Путіна (Віктору Медведчуку) повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям ("ЛНР"/"ДНР").

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Також нагадаємо, на початку цього року РНБО запровадила санкції проти нардепа Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та активів, якими вони володіють