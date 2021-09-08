"Маску знято" – чому РФ відмовила ОБСЄ в контролі кордону з Україною і чи чекати загострення на Донбасі

Росія відмовилася продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк". Фото: колаж "Сьогодні"

Росія відмовилася продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на ділянці кордону з окупованими територіями України. Київ засудив це рішення, назвавши його свідченням планів Москви продовжувати і збільшувати постачання зброї, військ і найманців до "Л/ДНР". Сайт "Сьогодні" з'ясував, що приховується за раптовим рішенням РФ і чи варто чекати нового загострення на Донбасі.

Що заявили в РФ

2 вересня під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні Російська Федерація оголосила про рішення не продовжувати мандат групи спостерігачів ОБСЄ на міжнародних автомобільних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" російсько-українського кордону після його закінчення 30 вересня.

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова зазначила, що фізична присутність ОБСЄ була обґрунтована у липні 2014 року за підсумками берлінської зустрічі міністрів закордонних справ "нормандського формату". За її словами, "розгортання групи стало жестом доброї волі з боку Росії з метою спонукати Київ піти мирним шляхом розв'язання кризи на сході України".

"Очікувалося, що цей захід довіри сприятиме якнайшвидшому врегулюванню внутрішньоукраїнського конфлікту. Проте, українська влада та їхні західні покровителі не поставився до цього кроку Російської Федерації з належною повагою", – сказала вона.

Захарова додала, що за 7 років своєї діяльності спостерігачі ОБСЄ не зафіксували фактів перекидання з Росії на Донбас військ, озброєнь, боєприпасів або військової техніки, а Україна та її західні партнери нібито намагалися використовувати присутність ОБСЄ на російській території для підтвердження якихось "зобов'язань" Росії в межах мінських домовленостей для відволікання уваги міжнародного співтовариства від затятого небажання української влади виконувати мінський "Комплекс заходів".

Марія Захарова: українська влада не поставилась до Російської Федерації з належною повагою / Фото: ТАСС

"Російська Федерація неодноразово попереджала про необхідність виправлення даної ситуації. На жаль, цей жест доброї волі залишився без відповіді. Стало очевидним, що діяльність Групи спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні не має позитивного впливу на процес врегулювання, і її продовження є недоцільним " , – підкреслила Захарова.

Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич додав, що причиною такого рішення стало те, що "присутність спостерігачів місії використовується для пропагандистських антиросійських нападів".

Олександр Лукашевич: присутність спостерігачів ОБСЄ використовується для пропагандистських антиросійських нападів / Фото: МЗС Росії

Як відреагувало МЗС України

Міністерство закордонних справ України заявило, що вже з 1 жовтня Росія без будь-яких свідків зможе перекидати на окуповані українські території Донецької та Луганської областей необмежену кількість озброєння, бойової техніки і особового складу.

"Таке рішення РФ є свідченням її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій і Луганській областях, що може привести до подальшої ескалації в зоні російсько-українського збройного конфлікту" , – йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС також наголосили, що забезпечення прозорості на російсько-українському кордоні є невід'ємною передумовою вирішення російсько-українського збройного конфлікту.

У МЗС України наголосили, що забезпечення прозорості на російсько-українському кордоні є невід'ємною передумовою вирішення конфлікту / Фото: МИД Украины

США висловили стурбованість

Такої ж думки дотримуються і Сполучені Штати. Тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан під час засідання Постійної ради Організації у Відні висловила стурбованість тим, що Росія відмовилася продовжити дію мандата місії ОБСЄ, що може привести до загострення ситуації на Донбасі.

Остріан підкреслила, що Росія вкотре порушує свої зобов'язання, адже у 2014 році РФ підписувала Мінський протокол з гарантією "постійного моніторингу на українсько-російському державному кордоні та верифікації з боку ОБСЄ".

Кортні Остріан: Росія в черговий раз порушує свої зобов'язання. Фото: twitter.com/USAmbOSCE

Росія зняла маску миротворця

У зв'язку з цим напрошується висновок, що Росія відверто демонструє відмову від намірів дотримуватися Мінських домовленостей. Про це "Сьогодні" говорить голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"Росія всіма силами намагається протидіяти врегулюванню конфлікту на Донбасі. Раніше вони не пускали спостерігачів ОБСЄ на ті території Донбасу, звідки здійснювався обстріл українських військових, не давали можливість фіксувати там наявність своєї військової техніки, тепер вони відмовилися продовжувати мандат ОБСЄ. Ми бачимо, що Росія скинула маску миротворця. Цей крок звичайно ж призведе до ескалації конфлікту", – каже нам політконсультант.

Сергій Биков: Росія скинула маску миротворця / Фото: Facebook

З Биковим погоджується керівник Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Останнім часом на Донбасі так-сяк, але діяло перемир'я. Тепер, внаслідок відсутності контролю, можуть поновитися обстріли і бої", – говорить Фесенко.

Чи варто чекати масштабних бойових дій

Разом з тим, політолог сумнівається, що на Донбасі знову почнуться масштабні бойові дії – такі, як були тут у 2014 році.

"До цього навряд чи дійде. Росії це не потрібно. Зараз вона намагається шантажувати Україну з метою примусити її до поступок за Мінськими угодами. Водночас сама порушує ці угоди, в яких йдеться про безпеку кордонів та необхідність присутності на них представників ОБСЄ", – пояснює політолог.

Володимир Фесенко: Росія порушує Мінські угоди / Фото: Facebook

Політичний спектакль і демарш

Магістр державного управління, політолог Володимир Воля вважає, що рішення Росії не продовжувати мандат ОБСЄ – це демарш Україні та Заходу.

"Москва демонструє свою владу. Був жест доброї волі – пустити ОБСЄ на кордон, а тепер його немає. Захотіли – дозволили, захотіли – відмовили", – пояснює Володимир.

Політолог називає те, що відбувається політичною грою і спектаклем.

"Росія спочатку не пустила б ОБСЄ, якби вона через пункти пропуску "Гуково" і "Донецьк" постачала зброю або військових в "Л/ДНР". Природно, спостерігачі там не зафіксували таких фактів. Але це не означає, що постачання не здійснювалося в обхід цих пунктів або через інші пункти. Зараз Кремлю набрид спектакль і він вирішив його закінчити, показавши до того ж всьому світу, що Захід йому не указ", – каже Воля.

Володимир Воля: Кремль закінчив спектакль, показавши світу, що Захід йому не указ / Фото: Facebook

Загроза вторгнення в Україну

Про те, що Росія шантажує Україну і Захід говорить "Сьогодні" й колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексголова Штабу АТО, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Однак, за його словами, після шантажу президент РФ Володимир Путін може перейти до більш агресивних дій.

"10 вересня почнуться спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2021". 9 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінеться в Москві з Путіним і буде рішення щодо подальших дій. Велике скупчення військ в Білорусі – це загроза Україні, Польщі та країнам Прибалтики. Не можна виключати і вірогідність масштабного вторгнення в Україну", – говорить Романенко.

За словами генерала, українська армія має бути готова до будь-якого сценарію.

Ігор Романенко: Не можна виключати ймовірність масштабного вторгнення в Україну / Фото: Facebook

Разом з тим військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов впевнений, що військового вторгнення в Україну найближчим часом побоюватися не варто.

"Про вторгнення мови бути не може. Росії не вистачає ресурсів, насамперед економічних. Путіну не потрібна війна і купа трупів. Але йому необхідно повернути Україну в орбіту Кремля, і для цього він вдається до шантажу і тиску", – каже Жданов.

Експерт додав, що навчання "Захід-2021" проводяться саме з метою демонстрації сили і залякування насамперед Заходу, а потім вже України.

"Позиції Росії в очах світової спільноти значно ослабли після навчань НАТО в Чорному морі Sea Breeze-2021 та інциденту з британським есмінцем Defender. Тепер Путіну треба показати, що Росія сильніша за Альянс. Тому навчання проходитимуть уздовж кордону з Польщею", – пояснює Жданов.

Олег Жданов: Путіну треба показати, що Росія сильніша Альянсу / Фото: Facebook

Політичний шантаж – метод дипломатії РФ

Щодо ескалації конфлікту на Донбасі, полковник так само впевнений, що скасування мандата ОБСЄ не призведе до серйозних бойових дій.

"Це лише ігри Росії з ОБСЄ. Політичний шантаж – метод дипломатії РФ. Вони намагаються довести ситуацію до абсурду, щоб вимагати поступок від України. При цьому Росія ніколи не зважала на втратою іміджу. Якщо Путін захоче влаштувати криваву бійню, його не зупинить ні ОБСЄ, ні НАТО, ні міжнародне право, але в даний час йому це не потрібно ", – підсумував Жданов.