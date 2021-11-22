Машину "слуги" зупинила поліція. Нардеп порушив, щоб встигнути на засідання з ДТП у Харкові

Нардеп Олександр Куницький любить хороші автомобілі / Колаж "Сьогодні"

Управління патрульної поліції у Харківській області склало протокол за фактом порушення правил дорожнього руху автомобілем, за кермом якого був народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Куницький.

Про це повідомив депутат Харківської обласної ради від "Європейської солідарності" Анатолій Козловський на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Що відомо

" Олександр дуже поспішав на виїзний комітет ВРУ з правоохоронної діяльності, де розглядались питання безпеки дорожнього руху в м.Харкові, що порушив рядність на сумнозвісному перехресті Зайцевої. Зазвичай в таких випадках постонова складається інспектором на місці але пан Олександр відмовився і переніс розгляд справи до УПП, але сам не прийшов, замість нього прийшов його адвокат і теж написав клопотання про переніс справи. Кажуть, що у пана Олександра вже є 4 несплаченні штрафи", – написав Козловський.

Спікер Управління патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук підтвердив у коментарі "Суспільному", що цього дня дійсно зупиняли автомобіль Porsche за порушення правил дорожнього руху. Проте Гайдук не підтвердив і не спростував, що за кермом був нардеп Олександр Куницький.

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"Поки що є підстави вважати, що особа вчинила адміністративне правопорушення. Є певна процедура. Якщо водій з якихось причин не може бути присутнім при складанні матеріалу про адмінпорушення, потрібна юридична допомога, прийшов адвокат з проханням перенести. Це перенесли на завтра", – прокоментував представник поліції.

ДТП із нардепами

Останнім часом дедалі частіше народні депутати потраплятимуть у ДТП.