"Збирач земель руських" Симоньян зажадала повернути Росії... Арарат

Арарат відібрати і Росії віддати - мрії Маргарити Сімоньян / Колаж "Сьогодні"

Скандально відома російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що вважає, що всі території, які коли-небудь перебували у складі Російської імперії, повинні бути повернені Москві.

Про це вона заявила під час одного з токшоу на телеканалі "Росія 1".

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"Я, звичайно, хочу повернути Карс і Арарат Росії. Якій вони і належали до ганебного карського миру, коли вони від Росії пішли. Я людина цілком собі імперської, російської свідомості – я взагалі хотіла б повернути все. І те, що за не менш ганебним, а може, і більш ганебним Брестським миом, коли ми віддали третину населення і величезні частини територій своєї країни. Якщо хтось не знає, то Арарат є головним символом Вірменії, і територіальні претензії до Туреччини існували до 1953 року", – заявила цілком серйозно головний редактор російського пропагандистського каналу RT (колишня – Russia Today) Маргарита Симоньян.

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Думки вголос

Раніше Симоньян заявила, що рада, що Росія стягує війська до кордону з Україною, оскільки, на її думку, Донбас слід приєднати до РФ.

Нагадаємо, Маргарита Симоньян, виступаючи на пропагандистському форумі "Русский Донбас", який проходив 28 січня в окупованому Донецьку, заявила, що Росія повинна "забрати Донбас додому".

У лютому вона обіцяла працевлаштувати співробітників українських телеканалів, відключених за рішенням РНБО.

Років зо два тому вона "авторитетно" заявила, що DDoS-атаки на колл-центр під час "прямої лінії" з російським президентом Володимиром Путіним влаштувала Україна.