Ляшко: Україна напередодні великих потрясінь

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Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вважає, що визнання Москвою сепаратистських утворень "Л/ДНР" означатиме припинення існування Мінських угод та анексію Росією ще частини територій України.

Про це політик написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Думка

"Визнання Кремлем "Л/ДНР" – це денонсація Мінських угод і анексія наших територій. Введення російських військ на окуповані території Донбасу для "защиты соотечественников" – це легалізація восьмирічної російської окупації. Путін, як Гітлер, із впертістю самогубці штовхає Росію на війну. Україна, Європа і світ напередодні великих потрясінь. У нас, українців, немає іншого шляху – боротися за свою незалежність і своє майбутнє. Боже, бережи і допоможи Україні!",– написав Ляшко.

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